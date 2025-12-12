Besteiro admite ahora que conocía las acusaciones de acoso sexual contra Tomé desde octubre

La secretaria de Igualdad del PSOE gallego dimite en plena crisis. El líder socialista alega que no hizo nada porque conoció el caso por una tercera persona y que su barón en Lugo negó todo

El líder de los socialistas gallegos ha tardado dos días en dar explicaciones sobre el caso de presunto acoso sexual que afecta al que ha sido uno de sus más estrechos colaboradores y lo ha hecho para rectificar lo asegurado hasta el momento por su equipo. José Ramón Gómez Besteiro admite ahora que sí conocía las acusaciones contra José Tomé, su barón en Lugo. Reconoce que se las relató en octubre pasado una tercera persona, no la víctima, y que le pidió explicaciones a Tomé pero este le negó los hechos. También tuvieron conocimiento su número dos en el PSdeG, Lara Méndez, y la secretaria de Organización del partido en Lugo, Pilar García. Besteiro considera que actuó correctamente y que el partido “hizo lo que estaba en su mano”. Al tiempo que hacía estas declaraciones, trascendió que su secretaria de Igualdad, Silvia Fraga, ha presentado su dimisión.

Besteiro esgrime que le dijo a esa tercera persona que “animase a la víctima a denunciar”. Afirma que también puso en contacto a quien le trasladó las acusaciones con Méndez y García y que ambas se reunieron con ella cuatro veces entre octubre y noviembre. Después, según el relato ofrecido por el líder socialista este viernes en rueda de prensa, se le volvió a pedir explicaciones a Tomé, que volvió a negar todo. En el programa de televisión Código 10 del pasado martes, añade, se enteró de que había una denuncia contra Tomé en el canal interno de Ferraz. Besteiro defiende su gestión del caso y ha repetido varias veces durante su comparecencia que el PSOE gallego actuó con “inmediatez y contundencia”: “Mi respuesta, la respuesta del partido, fue clara: atender a esa persona, escucharla y que animase a la víctima a denunciar”.

Besteiro sostiene que no podía llevar esas acusaciones a la justicia porque en los casos de acoso sexual es necesaria la “denuncia de la persona agraviada”, a diferencia de la violencia machista.

La rectificación y explicaciones de Besteiro llegan dos días después de que estallara la crisis. La caída de Tomé compromete el futuro electoral del socialismo gallego. El que fue hasta hace 48 horas uno de los más estrechos colaboradores del líder del PSdeG se ha atrincherado en el Ayuntamiento de Monforte y en su escaño en la Diputación de Lugo. El alcalde de este municipio de 18.500 habitantes se niega a entregar el acta de concejal y de diputado. Su decisión abre una fisura en el gobierno provincial que dirigen en coalición PSOE y BNG.

Sin Tomé, la izquierda empata a escaños con el PP en esta institución, así que todo lo que hagan socialistas y nacionalistas en lo que queda de mandato hasta las municipales de 2027 dependerá de él como diputado no adscrito. La líder de los nacionalistas, Ana Pontón, ha reclamado a Tomé este viernes que entregue su acta de diputado provincial “por ética y por respeto” a la institución y “a lo que debería ser la política”.

Monforte es además una plaza importante para que PSOE y BNG puedan revalidar el gobierno en la Diputación lucense. Allí Tomé disfruta de mayoría absoluta y al pasarse con todos sus concejales al grupo de no adscritos para seguir al mando ha hecho desaparecer al PSdeG en el Ayuntamiento del segundo municipio de mayor tamaño de la provincia.

Este viernes ha sido un día agitado en la Diputación de Lugo. Tomé ha formalizado su renuncia a la Presidencia, pero no será efectiva hasta el 30 de diciembre cuando se apruebe en pleno ordinario. Antes, ha presidido la junta de gobierno como si nada hubiera ocurrido y los tres miembros del BNG, con el vicepresidente Efrén Castro a la cabeza, han decidido plantar la reunión. Castro ha pedido que se convoque un pleno extraordinario para que Tomé no esté en funciones durante 18 días y abandone antes el despacho presidencial: “Que no se alargue más este dislate”. Al plante del BNG se ha unido un socialista, el alcalde de Castroverde, Xosé María Arias.

Rueda se abraza a Villares el pasado junio tras dimitir por estar investigado por agresión sexual. Álvaro Ballesteros (Europa Press)

El PP y su “doble vara de medir”

El PP exige explicaciones a los socialistas sobre su gestión de la denuncia de acoso sexual contra Tomé. Antes de las revelaciones de Besteiro, Diego Calvo, conselleiro de Presidencia y líder del partido en A Coruña, censuró la posibilidad de que Besteiro y su número dos en el PSdeG, Lara Méndez, conociesen las acusaciones de boca de las afectadas y evitasen actuar contra Tomé. La crítica de los populares se produce después de que el exconselleiro de Mar Alfonso Villares permaneciese en su puesto durante cuatro meses después de haber sido denunciado por agresión sexual. Cuando renunció finalmente al cargo el pasado junio, lo hizo entre aplausos y abrazos de sus compañeros de partido.

Para Pontón, el PP gallego tiene una “doble vara de medir”. La portavoz nacional del BNG critica el “mensaje terrible” que el Gobierno de Alfonso Rueda lanzó a las mujeres que son víctimas de violencia machista al despedir a Villares “como si fuera un héroe”. Horas antes de que Besteiro admitiese que conocía las acusaciones, la nacionalista instó a los socialistas a aclarar si la dirección sabía que Tomé había sido señalado por mujeres del partido y admitió que, de confirmarse, sería “muy grave”.