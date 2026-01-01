Causas y víctimas: lo que se sabe del incendio de un bar en la estación suiza de esquí en Crans-Montana
Las autoridades informan de “varias decenas de muertos” y alrededor de un centenar de heridos tras el fuego y una explosión posterior
El incendio de un bar en la estación de esquí de Crans-Montana ha enlutado a Suiza. El jefe de la Policía del cantón de Valais, Frederic Gisler, ha informado este jueves de “varias decenas de muertos” y alrededor de un centenar de heridos por el fuego y una explosión posterior en el resort ubicado en el cantón de Valais, al suroeste del país.
Cuarenta muertos según fuentes italianas
Aunque la Policía local no ha precisado el número de víctimas, el Ministerio de Exteriores de Italia ha apuntado que las autoridades locales les han comunicado que cerca de 40 personas han fallecido. No hay constancia de que haya españoles entre las víctimas, según fuentes del Ministerio de Exteriores.
Diez helicópteros, 40 ambulancias y 150 miembros de los equipos de emergencia y paramédicos han sido desplegados en la zona. “Un momento de alegría se convirtió en una tragedia que ha tocado a Suiza”, ha lamentado el presidente suizo, Guy Parmelin.
Se investiga como un accidente
Los hechos se produjeron alrededor de la una y media de la mañana en el bar Constellation. Las causas del incendio aún no están claras, aunque las autoridades han dicho que lo más probable es que se tratara de un accidente. La fiscal general de Valais, Beatrice Pilloud, ha explicado en una rueda de prensa que la investigación está abierta y ha descartado que fuera provocado por un ataque o un atentado.
El embajador italiano en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, ha señalado que el fuego se inició porque se prendió un petardo dentro del bar, que encendió el techo del local en medio de las celebraciones por el Año Nuevo. Las autoridades suizas, sin embargo, han sido cautas y han dicho que es prematuro adelantar detalles. Está prevista otra rueda de prensa por la tarde en la que se espera que se ofrezca una actualización de la información.
En las primeras horas tras el incendio se han dado a conocer algunos testimonios. Emma y Albane lograron escapar del bar en medio de un “pánico absoluto”. “Todo el mundo gritaba”, han afirmado. Según su relato, el incendio comenzó por una vela que las camareras habían colocado sobre una botella de champán.
Victoria, otra francesa que se encontraba en el lugar, describió que una bengala en una botella prendió fuego al techo cuando una mujer, que iba a hombros de otra, la levantó demasiado. Según Victoria, las llamas se propagaron “a gran velocidad”. La Policía suiza no ha confirmado aún este relato.
El fuego, según varios testigos, se propagó rápidamente desde el sótano a la planta superior. El bar Constellation tiene capacidad para unas 300 personas, de acuerdo con el sitio web de Crans-Montana, y está orientado a un público joven.
Una tragedia que toca a varios países
Cornado ha adelantado también que se espera que la identificación de las víctimas tome varios días, en declaraciones a la agencia italiana de noticias Ansa. “Lamentablemente, las víctimas no pueden ser identificadas debido a la gravedad de sus quemaduras”, ha comentado el representante diplomático. Stephane Ganzer, jefe de Seguridad de Valais, ha calificado la escena que se encontraron los equipos de rescate como “dramática” y ha señalado que hay víctimas de varios países.
La fiscal Pilloud ha dicho que se trabaja para que la identificación de los muertos y los heridos concluya lo más pronto posible, así como para entregar los cuerpos a sus familiares. Crans-Montana registra alrededor de tres millones de visitantes cada año, de acuerdo con la página oficial de la estación de esquí. Ocho de cada diez son suizos. Los turistas de Francia e Italia, que tienen frontera con el cantón suizo de Valais, son los más habituales entre sus clientes internacionales.
Víctimas entre los 16 y los 26 años
Las víctimas han sido trasladadas a hospitales de varias ciudades como Sion, Ginebra y Zúrich, de acuerdo con el diario suizo Tages Anzeiger. En el Hospital Universitario de Lausana, donde han sido trasladadas alrededor de una veintena de personas, la edad media de los heridos oscila entre los 16 y los 26 años, de acuerdo con el periódico 24 Heures. Se ha habilitado una línea de teléfono para atender a quienes buscan información sobre sus familiares: +41 848 112 117.
Las reacciones no se han hecho esperar. “Profunda conmoción tras el incendio en Crans-Montana”, ha comentado el presidente francés Emmanuel Macron en una publicación en redes sociales y ha ofrecido apoyo y plena solidaridad a las autoridades suizas. “Estoy siguiendo de cerca la situación para recopilar toda la información sobre el incidente y la posible intervención de nuestros conciudadanos”, ha afirmado por su parte la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
