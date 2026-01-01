Los testimonios del incendio en el bar Le Constellation en Crans-Montana: “Cundió el pánico absoluto, todo el mundo gritaba”

La fiesta de Nochevieja del bar Le Constellation en la localidad suiza de Crans-Montana (suroeste del país) se convirtió en una pesadilla en apenas unos minutos. Mientras las autoridades suizas aún investigan el origen del pavoroso incendio (y una explosión posterior) que engulló la sala de la fiesta del local y ha causado varias decenas de muertos y un centenar de heridos, emergen los testimonios de afectados que relatan escenas del horror y caos vivido.

Dos jóvenes francesas, Emma y Albane, estaban entre las asistentes de la fiesta y han contado a la cadena BFM TV que “en cuestión de segundos, toda la discoteca se incendió”. El fuego, según su relato, comenzó en la planta inferior del local y ellas apenas tuvieron el tiempo justo de subir al piso superior y salir. “Cundió el pánico absoluto, todo el mundo gritaba”, ha afirmado una de ellas. Las jóvenes aseguran que una vela colocada sobre una botella de champán que alguien alzó hacia el techo fue el origen de la tragedia.

En la misma línea, Victoria, otra francesa que se encontraba en el lugar, describió que una bengala en una botella prendió fuego al techo cuando una mujer, que iba a hombros de otra, la levantó demasiado. Según Victoria, las llamas se propagaron “a gran velocidad”. La policía suiza no ha confirmado oficialmente las causas del fuego.

Emma y Albane también han asegurado que la puerta de salida era estrecha para la multitud en el bar, por lo que se rompieron ventanas para salir y rescatar a afectados.

Alex, de 18 años, pasó por el local en dirección a otro bar con unos amigos a la hora del suceso y avisó a la policía al ver que salía humo, según ha contado a la televisión suiza RTS. Según el joven, en medio del caos se produjo “una explosión” y vio salir a gente herida por el fuego. “Estoy en shock”, ha explicado. Otro testigo que estaba en el lugar ha confirmado que las víctimas atrapadas rompieron cristales desde dentro para salir.

Como “una escena de guerra” ha descrito la situación otro testigo, de unos 30 años, que en su testimonio al diario suizo Tages-Anzeiger habla de un espeso humo negro y gente que salía en llamas y gritaba.

Rayan Guiren, de 18 años, también estaba cerca cuando se produjo el incendio. Estaba celebrando la Nochevieja en un bar cercano y es un cliente habitual de Le Constellation. “Cuando llegamos, había gente por todas partes con quemaduras y la ropa quemada tirada en el suelo. Los padres, desesperados, intentaban entrar en el bar para buscar a sus hijos”, ha contado Guiren al mismo periódico.

Según Guiren, había muchos clientes de entre 15 y 20 años. Sin embargo, la policía impidió que la gente volviera al bar. Dos amigos de Guiren también estaban allí y ahora se encuentran en el hospital.

El bar Constellation es muy popular entre jóvenes, según medios locales. Tiene capacidad para 300 personas en el interior y 40 en la terraza, según la página web de la estación de Crans-Montana. El fuego, según varios testigos, se propagó rápidamente desde la planta inferior a la superior.

Samuel Rapp, de 21 años, ha explicado al diario Blick que estaba cerca del local y salió a ver qué pasaba. “Salí corriendo al exterior, era un auténtico horror. Vi cadáveres y personas con el pelo quemado”, ha explicado Rapp.