Macron convoca a los aliados de Ucrania en enero tras la reunión entre Trump y Zelenski

El objetivo de la reunión de la coalición de voluntarios es concretar las aportaciones de los países dispuestos a dar garantías de seguridad a Kiev cuando acabe la guerra

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que reunirá en París a principios de enero a la coalición de voluntarios, el grupo de países dispuestos a apoyar a Ucrania en caso de un hipotético acuerdo de paz con Rusia. “Reuniremos a los países de la coalición en París para finalizar las contribuciones concretas de cada uno”, dijo Macron en la red social X, tras haber conversado por videoconferencia con el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, y con su homólogo estadounidense, Donald Trump. “Estamos avanzando en las garantías de seguridad, que serán fundamentales para construir una paz justa y duradera”, ha añadido el presidente francés.

Según fuentes del Elíseo, Emmanuel Macron “ha participado en las conversaciones mantenidas entre Donald Trump y Volodímir Zelenski con varios líderes europeos durante su reunión en Florida”, en las que “se ha subrayado la importancia de la continua convergencia entre ucranianos, europeos y estadounidenses sobre los términos de una paz justa y duradera” y se ha “reafirmado la dimensión central de las garantías de seguridad que hay que dar a Ucrania en este contexto”.

Trump y Zelenski se reunieron este domingo en Florida para avanzar en el acuerdo de paz con Moscú, basado en el plan de 20 puntos propuesto por Washington y que ha sido ajustado por los negociadores de ambos países en las últimas semanas. El presidente ucranio considera que la presencia de tropas extranjeras en el país en caso de que acabe la guerra es necesaria para disuadir a Rusia de un nuevo ataque.

En la última reunión que Emmanuel Macron tuvo con Zelenski en París a principios de diciembre, ambos insistieron en ello y también en que sólo Ucrania decidirá sobre su territorio. El presidente francés ya avanzó entonces que los trabajos de la coalición de voluntarios habían finalizado, aunque no concretó más detalles.

En la cita de enero se evocarán las contribuciones de cada uno de los países. Tanto el presidente francés como el ucranio consideran que cualquier acuerdo de paz con Moscú tiene que incluir garantías a Kiev de los países aliados para evitar un nuevo ataque ruso.

La coalición de voluntarios, formada principalmente por países europeos, se construyó el pasado mes de febrero a iniciativa de París y Londres y en los últimos meses se han ido perfilando cuáles serán los mecanismos de apoyo a Ucrania. Estos incluirían financiación, apoyo militar y también la presencia de soldados sobre el terreno, aunque este es el punto más delicado, pues muchos países son reacios. Washington también ha descartado el despliegue de tropas en el país. Emmanuel Macron ya celebró en la capital francesa el pasado mes de septiembre una reunión del grupo, a la que asistieron países como Japón, Canadá y Australia.