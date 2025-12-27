Un ataque masivo ruso deja sin electricidad un tercio de Kiev en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski

En vísperas del encuentro en Florida entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, anunciado el viernes por este último, Rusia ha vuelto a castigar Ucrania con un nuevo bombardeo nocturno con drones y misiles que ha causado al menos ocho heridos y que ha dejado sin electricidad y calefacción miles de hogares en Kiev y ha causado daños en otras ciudades ucranias. Moscú responde así a un nuevo esfuerzo por encontrar el fin de un conflicto que se acerca ya a los cuatro años. Antes de su cumbre con el presidente estadounidense, el mandatario ucranio mantendrá este sábado contactos con los líderes europeos.

Según el ministro ucranio de Exteriores, Andrii Sibiha, un tercio de la capital, con temperaturas en torno a 0 grados, ha quedado sin calefacción, confirmando así informaciones de DTEK, la mayor empresa eléctrica de Ucrania, que informaba antes de cortes de emergencia de electricidad en la orilla izquierda del río Dnieper. Según las autoridades, 320.000 hogares se han quedado sin luz en la región de Kiev a causa de los ataques rusos a las infraestructuras energéticas, una constante de las fuerzas de Vladímir Putin desde el primer invierno de la guerra.

“La única respuesta de Rusia a los esfuerzos de paz es a base de brutales ataques con cientos de drones y misiles contra Kiev y otras ciudades y regiones”, ha denunciado Sibiha en X. Antes del ataque, Zelenski había informado de que mantendría mañana domingo una reunión con Trump en Mar A Lago, la residencia de este en Florida, donde tratarían el último borrador de un plan de paz que lleva meses circulando entre Washington, Kiev y Moscú. En la última redacción, hecha pública por Zelenski esta semana, se incluye una desmilitarización de la región del Donbás, en el este de Ucrania, que Rusia considera ya anexionada.

Las explosiones, tanto por el impacto de los proyectiles rusos como por su intercepción por las defensas aéreas ucranias, han sonado durante toda la noche sobre Kiev. A las 8.00 (7.00 en la España peninsular) las defensas ucranias aún luchaban contra los proyectiles rusos. El bombardeo ha obligado a cerrar dos aeropuertos en el sureste de Polonia.

En las últimas semanas, Rusia ha intensificado los ataques contra la infraestructura energética, así como con las instalaciones portuarias de la región de Odesa, con el fin de dificultar sus exportaciones por vía marítima.

Según ha informado la Comisión Europea, antes de la reunión en Florida, Trump y Zelenski mantendrán una llamada telefónica este sábado, a la que se unirá también la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos.