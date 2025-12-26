Zelenski anuncia que se reunirá con Trump en los próximos días

El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, este martes en Kiev con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov (centro), y con el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrii Gnátov.

Volodímir Zelenski quiere reunirse con Donald Trump en los próximos días. Así lo ha comunicado este viernes el presidente de Ucrania en sus redes sociales. Zelenski quiere verse con el líder estadounidense en alguna fecha por determinar próxima al primer día de 2026. El objetivo de la cita, que sería la quinta vez que los dos mandatarios se encuentran en lo que va de este año, es intentar consensuar la propuesta de paz final que debe ser formulada a Rusia.

“No perdemos ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump próximamente. Mucho se puede decidir para el nuevo año”, ha escrito Zelenski. Sobre la mesa está el plan de paz de Trump para terminar con la guerra en Ucrania. Este documento, que consta de 20 puntos, lo está discutiendo el equipo estadounidense con la parte ucrania y la rusa. Los esfuerzos diplomáticos los están liderando Steve Witkoff, hombre de confianza de Trump, y el yerno del presidente, Jared Kushner. El principal lugar de reuniones de los equipos negociadores es Miami.

El anuncio de la próxima posible cita entre Zelenski y Trump se produjo después de que los dos presidentes hablaran por teléfono este jueves. En la conversación también tomaron parte Kushner y Witkoff. “Estamos trabajando realmente 24 horas al día, 7 días a la semana, para acercar el fin de esta brutal guerra rusa contra Ucrania y hacer que todos los documentos y pasos sean realistas, efectivos y seguros”, afirmó Zelenski tras la entrevista telefónica.

Ucrania y Estados Unidos han consensuado 18 de los 20 puntos del plan de paz. Solo hay dos en los que hay desacuerdo. El primero es el que plantea la retirada de las tropas ucranias del 25% que controla en la provincia de Donetsk. Washington pide que esta porción de territorio todavía bajo dominio ucranio sea una zona desmilitarizada. Kiev replica que los rusos deben desmilitarizar por su parte un territorio equivalente del Donetsk ocupado. La Casa Blanca no tiene claro esta propuesta porque consideran que impide el acuerdo.

Donald Trump y Volodímir Zelenski se saludan en la Casa Blanca el 17 de octubre. Demetrius Freeman (The Washington Post via Getty Images)

El otro punto en el que falta consenso entre Ucrania y Estados Unidos, según detalló el martes Zelenski, es el futuro de la central nuclear de Zaporiyia. Trump propone que la mayor planta atómica de Europa, actualmente bajo ocupación rusa, esté gestionada por Estados Unidos y con la posible participación de los dos enemigos. La mitad de la energía sería para el ocupante y la otra mitad, para Ucrania. Zelenski exige que solo su empresa estatal Energoatom y los estadounidenses la controlen.

El diario ruso Kommersant ha informado este viernes que Vladímir Putin, presidente de Rusia, explicó en un encuentro reciente con empresarios que sus emisarios negocian precisamente lo contrario, que la central de Zaporiyia solo esté gestionada por los rusos y por Estados Unidos.

Posible retirada rusa

Rusia ha enviado señales poco halagüeñas sobre la posibilidad de que acepte el plan de paz que plantean Ucrania y Estados Unidos. Moscú considera que todo Donbás debe estar bajo su control y sin la presencia militar ucrania. Donbás es la región formada por las provincias de Donetsk y Lugansk. Esta última ya está casi por completo tomada por Rusia. El Kremlin ha indicado que sí está dispuesto a congelar el frente de guerra en las provincias de Jersón y Zaporiyia. Y que podría retirarse de las pequeñas partes que ha ocupado en las provincias de Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk. Sus tropas continúan avanzando, aunque muy lentamente, en estas tres regiones.

Zelenski avisó este martes que cualquier acuerdo con Rusia sobre el territorio soberano de Ucrania deberá ser ratificado por su ciudadanía en referéndum. El mandatario ucranio añadió que otra condición indispensable para asumir un pacto con Rusia es que los aliados occidentales le garanticen una protección y medidas de seguridad equivalentes a las de un país perteneciente a la OTAN.