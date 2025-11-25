Un bombardeo ruso causa al menos seis muertos en Kiev mientras el Kremlin y Washington negocian el plan de paz

Los bomberos apagan el incendio tras el impacto de un dron ruso contra un edificio residencial en Kiev, este martes.

Decenas de drones y misiles golpean de madrugada la capital ucrania mientras los enviados de Putin y Trump se reúnen en Abu Dabi para abordar el final de la guerra

Mientras Rusia y Estados Unidos negocian en Abu Dabi el plan de paz de Donald Trump, un bombardeo ruso ha dejado este martes un nuevo reguero de muerte en Kiev. Los misiles y drones del invasor han causado, de madrugada, al menos seis muertos y una veintena de heridos.

El ataque tenía, de nuevo, a la red eléctrica y de agua de la capital como principales objetivos. El invasor ha utilizado más de 460 drones bomba de largo alcance Shahed y 22 misiles balísticos y de crucero. Las víctimas mortales se han producido en dos distritos de Kiev, en zonas residenciales e industriales.

El de este martes es otro ataque más de la actual campaña rusa de destrucción del sistema energético del país invadido. Los ciudadanos de Kiev viven desde hace un mes con cortes de luz de más de 12 horas al día, y con interrupciones en el sistema de calefacción y de agua. La diferencia es que este bombardeo se ha producido mientras delegaciones del Kremlin y de Washington negocian desde este lunes en Abu Dabi el contenido del llamado “plan de paz” que el presidente estadounidense quiere consensuar con los dos bandos de la guerra.

“El principal objetivo [del enemigo] ha sido el sistema energético y todo aquello que garantiza una vida normal”, ha escrito el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, en sus redes sociales. El mandatario ha enfatizado, sin mencionar a Trump, que las negociaciones para terminar la guerra deben llevarse a cabo en equipo, entre los aliados occidentales, y no de forma bilateral: “La clave ahora es que todos los socios se muevan juntos en la diplomacia, con esfuerzos unidos, para que así funcione la presión sobre Rusia”.

Las palabras de Zelenski también piden corregir el desaguisado que ha causado el plan de paz de Trump, que fue elaborado a finales de octubre entre dos hombres de confianza del estadounidense y del ruso, Steve Witkoff y Kirill Dmitriev. El resultado fue un texto de 28 puntos que suponía una humillación para Ucrania porque contemplaba prácticamente todas las exigencias del Kremlin.

Los equipos de Trump y Zelenski se reunieron el pasado fin de semana en Ginebra (Suiza) para revisar el documento. Las negociaciones permitieron aplazar la decisión sobre los puntos más controvertidos hasta una próxima entrevista entre los dos presidentes.

La parte estadounidense está evaluando desde ayer en Abu Dabi el contenido del plan modificado con una delegación rusa. Al frente de los emisarios de Trump está el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll. Fue precisamente él quien entregó oficialmente el 20 de noviembre en Kiev el polémico plan a Zelenski.

El cuerpo de un fallecido tras un ataque aéreo en un almacén del distrito Svyatoshynskyi de Kiev, este martes. Anadolu/Getty Images

Un día antes, el 19 de noviembre, un bombardeo masivo ruso sobre las provincias occidentales de Ucrania causó 35 muertos en la ciudad de Ternópil. El último ataque sobre Kiev con múltiples víctimas se produjo el 14 de noviembre, cuando Rusia mató a 7 civiles.

Una diferencia de la ofensiva de la pasada madrugada respecto a las dos anteriores es que Rusia ha actuado con dos fases de ataques con misiles. Su táctica habitual es, primero, llegar a la zona del objetivo con oleadas de drones Shahed, saturando así las defensas antiaéreas. La última fase es el disparo de misiles.

En esta ocasión, sin embargo, se ha producido una primera fase en la que han coincidido sobre Kiev misiles de crucero y balísticos. Luego han aparecido los enjambres de Shahed. Y ya a primera hora de la mañana, Rusia ha cerrado su concierto de destrucción con un nuevo lanzamiento de misiles de crucero y balísticos.