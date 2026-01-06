Ir al contenido
Lotería del Niño
Sorteo del Niño

45875, segundo premio de la Lotería del Niño 2026

Reparte 75.000 euros al décimo y está sujeto a tributación, por lo que los afortunados cobrarán 68.000 euros

2º Premio Lotería del Niño 2026
El País
El País
Madrid -
El segundo premio de la Lotería del Niño 2026, que reparte 750.000 euros por serie, es decir, 75.000 euros al décimo o 3.750 euros por euro jugado, se lo lleva el 45875. Como está sujeto a tributación, los afortunados cobrarán 68.000 euros.

El 45875 fue vendido en distintas localidades, como O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas (Almería) y Madrid.

El primer premio del sorteo del Niño, también muy repartido, ha sido para el 06703 y el tercero, para el 32615.

En este sorteo hay también 99 premios de 1.000 euros a la serie, 100 euros por décimo, para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales a las del segundo premio. Además hay dos premios de 6.100 euros a la serie, 610 euros por décimo, para los números anterior y posterior al segundo premio. Y por último, se conceden 99 premios de 1.000 euros a la serie, 100 euros por décimo, para los 99 números restantes de la centena del segundo premio.

El Sorteo del Niño reparte 37.000 premios y 14 millones de euros por serie. Además del primer, segundo y tercer premio y las aproximaciones, hay extracciones de cuatro, tres y dos cifras; las centenas; las tres últimas cifras del primer y segundo premio; las dos últimas cifras del primer premio, y los reintegros.

El número agraciado con el segundo premio en 2025 fue el 06766.

Los tres grandes premios del sorteo de la Lotería del Niño

1º Premio Lotería del Niño 2026

Primer premio de la Lotería del Niño 2026

3º Premio Lotería del Niño 2026

Tercer premio de la Lotería del Niño de 2026

