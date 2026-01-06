45875, segundo premio de la Lotería del Niño 2026
Reparte 75.000 euros al décimo y está sujeto a tributación, por lo que los afortunados cobrarán 68.000 euros
El segundo premio de la Lotería del Niño 2026, que reparte 750.000 euros por serie, es decir, 75.000 euros al décimo o 3.750 euros por euro jugado, se lo lleva el 45875. Como está sujeto a tributación, los afortunados cobrarán 68.000 euros.
El 45875 fue vendido en distintas localidades, como O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas (Almería) y Madrid.
El primer premio del sorteo del Niño, también muy repartido, ha sido para el 06703 y el tercero, para el 32615.
En este sorteo hay también 99 premios de 1.000 euros a la serie, 100 euros por décimo, para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales a las del segundo premio. Además hay dos premios de 6.100 euros a la serie, 610 euros por décimo, para los números anterior y posterior al segundo premio. Y por último, se conceden 99 premios de 1.000 euros a la serie, 100 euros por décimo, para los 99 números restantes de la centena del segundo premio.
El Sorteo del Niño reparte 37.000 premios y 14 millones de euros por serie. Además del primer, segundo y tercer premio y las aproximaciones, hay extracciones de cuatro, tres y dos cifras; las centenas; las tres últimas cifras del primer y segundo premio; las dos últimas cifras del primer premio, y los reintegros.
El número agraciado con el segundo premio en 2025 fue el 06766.
Los tres grandes premios del sorteo de la Lotería del Niño
