Claves sobre la escalada bélica entre Afganistán y Pakistán

Islamabad, que ha declarado una “guerra abierta” contra Kabul, afirma que los grupos armados que atentan en su territorio tienen refugio en el país vecino

Pakistán ha lanzado este viernes ataques aéreos contra las principales ciudades de Afganistán en una escalada de su conflicto fronterizo. Los dos bandos han informado de “grandes pérdidas” en los combates, que el ministro de Defensa de Pakistán calificó como una “guerra abierta”.

Los ataques aéreos y terrestres, que alcanzaron puestos militares, cuarteles generales y depósitos de municiones talibanes en varios sectores a lo largo de la frontera, se produjeron después de que Afganistán lanzara un ataque contra las fuerzas fronterizas paquistaníes, según informaron las autoridades.

La tensión se ha intensificado desde que Pakistán lanzó ataques aéreos contra objetivos militantes en Afganistán el fin de semana pasado. Anteriormente, los enfrentamientos fronterizos entre ambos países causaron la muerte de decenas de soldados en octubre, hasta que las negociaciones impulsadsa por Turquía, Catar y Arabia Saudí cesaron las hostilidades y se estableció un frágil alto el fuego.

¿Por qué están en desacuerdo los vecinos?

Pakistán celebró el regreso al poder de los talibanes en 2021, y el entonces primer ministro, Imran Khan, afirmó que los afganos habían “roto las cadenas de la esclavitud”. Pero Islamabad pronto descubrió que los talibanes no cooperaban tanto como esperaba.

Islamabad afirma que los líderes del grupo militante Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP) y muchos de sus combatientes tienen su base en Afganistán, y que los insurgentes armados que buscan la independencia de la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, también utilizan Afganistán como refugio.

La militancia ha aumentado cada año desde 2022, con el aumento de los ataques del TTP y de los insurgentes baluchis, según Armed Conflict Location & Event Data, una organización global de monitoreo.

Kabul, por su parte, ha negado reiteradamente permitir que militantes utilicen territorio afgano para lanzar ataques en Pakistán. Los talibanes afganos afirman que Pakistán alberga a combatientes de su enemigo, el Estado Islámico, acusación que Islamabad niega.

Islamabad afirma que el alto el fuego no se mantuvo por mucho tiempo debido a los continuos ataques militantes en Pakistán desde Afganistán, y desde entonces se han producido repetidos enfrentamientos y cierres de fronteras que han interrumpido el comercio y la circulación a lo largo de la escarpada frontera.

¿Qué desencadenó los últimos enfrentamientos?

El día antes de los ataques del fin de semana pasado, fuentes de seguridad pakistaníes afirmaron tener pruebas irrefutables de que militantes en Afganistán estaban detrás de una reciente ola de ataques y atentados suicidas contra el ejército y la policía pakistaníes.

Las fuentes enumeraron siete ataques planeados o exitosos perpetrados por militantes desde finales de 2024, que, según afirmaron, estaban relacionados con Afganistán.

Un ataque perpetrado la semana pasada en el distrito de Bajaur, que causó la muerte de 11 agentes de seguridad y dos civiles, fue perpetrado por un ciudadano afgano, según fuentes de seguridad pakistaníes. El TTP se atribuyó este ataque.

¿Quiénes son los talibanes pakistaníes?

El TTP se formó en 2007 por varios grupos militantes activos en el noroeste de Pakistán. Se le conoce comúnmente como los talibanes pakistaníes. La organización ha atacado mercados, mezquitas, aeropuertos, bases militares, comisarías y también ha ganado territorio, principalmente a lo largo de la frontera con Afganistán, pero también en el interior de Pakistán, incluyendo el valle de Swat. El grupo estuvo detrás del ataque de 2012 contra la entonces estudiante Malala Yousafzai, quien recibió el Premio Nobel de la Paz dos años después.

El grupo también luchó junto a los talibanes afganos contra las fuerzas lideradas por Estados Unidos en Afganistán y acogió a combatientes afganos en Pakistán. Pakistán ha lanzado operaciones militares contra el TTP en su propio territorio con un éxito limitado, aunque una ofensiva que finalizó en 2016 redujo drásticamente los ataques hasta hace unos años.

¿Qué pasará ahora?

Según los analistas, es probable que Pakistán intensifique su campaña militar, mientras que las represalias de Kabul podrían consistir en redadas en puestos fronterizos y más ataques guerrilleros transfronterizos contra las fuerzas de seguridad. En teoría, existe un gran desajuste entre las capacidades militares de ambos bandos. Con 172.000 efectivos, los talibanes cuentan con menos de un tercio del personal de Pakistán.

Los talibanes poseen al menos seis aviones y 23 helicópteros, pero se desconoce su estado y no cuentan con aviones de combate ni una fuerza aérea efectiva.

Las fuerzas armadas de Pakistán cuentan con más de 600.000 efectivos en activo, más de 6.000 vehículos blindados de combate y más de 400 aviones de combate, según datos de 2025 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. El país también cuenta con armas nucleares.