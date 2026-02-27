El candidato al Senado Andrés Vásquez recupera su libertad tras dos días desaparecido

El candidato al Senado Andrés Vásquez ha aparecido con vida tras pasar cerca de 40 horas desaparecido en el municipio de Pelaya (Cesar). El aspirante volvió por sus propios medios a la casa de su familia en esa población, la última en la que se había tenido noticia suya el miércoles por la mañana. Vásquez, miembro del Partido Conservador, apareció pasadas las 11 de la noche del jueves, y denunció que fue retenido por un hombre que lo llevó a una residencia desconocida en el mismo municipio. Aseguró, además, que ninguna de las personas que lo mantuvieron cautivo se identificó como miembro de algún grupo armado ilegal.

La noticia ha sido confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien anunció el inicio de investigaciones para identificar a los responsables del rapto. El hecho ocurrió de manera paralela a la desaparición de la también candidata al Congreso Ana Guetio, de quien se había perdido el rastro el miércoles por la noche cuando estaba de camino hacia Morales (Cauca). La aspirante indígena también apareció viva el jueves, tras 16 horas sin noticias de su destino.

Vásquez estaba en Pelaya visitando a sus familiares y planeaba desplazarse ese mismo miércoles al cercano municipio de Aguachica, para atender una reunión. Sin embargo, ese día fue localizado su vehículo desocupado, con las puertas abiertas y con sus pertenencias intactas en el interior. Desde un primer momento, la familia del candidato calificó su desaparición como un secuestro. El Partido Conservador, por su parte, reclamó al Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos”.

La actual campaña política ha estado enturbiada por varios atentados y hechos delictivos contra candidatos. El más grave de todos, el asesinato del aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, el año pasado. A ese ataque se han sumado otros hostigamientos a políticos de diversos partidos y formaciones. En varias regiones, a esa violencia se le suman los peligros de fraude. Para las elecciones legislativas y presidenciales de este año, de los 1.100 municipios que tiene Colombia, en al menos 170 de ellos hay algún nivel de riesgo electoral, de acuerdo con los Mapas y Factores de Riesgo Electoral 2026 de la Misión de Observación Electoral (MOE). De estos 170 municipios, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio, detalla ese estudio.