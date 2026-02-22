Ir al contenido
Internacional
Pakistán

Pakistán bombardea objetivos militares en Afganistán y causa al menos 17 muertos, la mayoría niños

Las autoridades de Islamabad justifican el ataque contra el país vecino como respuesta a los últimos atentados suicidas

Un coche dañado en el lugar del ataque del ejército pakistaní en el distrito de Behsud, en Afganistán, este domingo. Hedayat Shah (AP)
Agencias
Karachi -
El Ejército pakistaní ha lanzado en la madrugada de este domingo varios ataques contra objetivos militares en Afganistán, en respuesta a una serie de atentados suicidas que se han sucedido en las últimas semanas y de los que responsabiliza a grupos insurgentes asentados en el país vecino. Los ataques pakistaníes han causado al menos 17 muertos, entre ellos 11 niños, y cinco heridos, según el primer balance ofrecido por el régimen talibán, que gobierna en Afganistán, quien ha asegurado que responderá en el momento oportuno.

Los bombardeos tuvieron lugar en el distrito de Behsood, en el este de Afganistán, en medio de una fuerte escalada de tensión en la zona fronteriza entre ambos países. El Ministerio de Información de Pakistán ha informado de que llevó a cabo “ataques selectivos basados en información de inteligencia contra siete campamentos y escondites terroristas” pertenecientes a Fitna al Khwarij, el nombre oficial que el Gobierno da al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes y del Estado Islámico de Jorasán (ISKP).

Las autoridades de Islamabad sostienen que poseen “pruebas concluyentes” de que la reciente oleada de atentados suicidas en la capital, en Bajaur y en Bannu, este último perpetrado en pleno Ramadán, fue orquestada por líderes insurgentes desde el país vecino. Kabul, sin embargo, ha negado en repetidas ocasiones que permita a los militantes utilizar el territorio afgano para lanzar ataques contra Pakistán.

El Ministerio de Defensa de Afganistán ha condenado el bombardeo y acusa a Pakistán de violar su soberanía nacional, al tiempo que promete “una respuesta adecuada y mesurada en el momento oportuno”, según indica en un comunicado.

Pakistán ha experimentado un repunte de la violencia militante en los últimos meses, especialmente en las provincias noroccidentales de Khyber Pakhtunkhwa (KP) y Baluchistán, ambas fronterizas con Afganistán. Las tensiones entre Islamabad y Kabul se han intensificado desde el regreso de los talibanes al poder en 2021, ante las acusaciones de Pakistán sobre la existencia de santuarios insurgentes en suelo afgano, una crisis que sitúa la relación bilateral en un punto crítico.

