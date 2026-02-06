Un atentado suicida en una mezquita chií de Pakistán causa al menos 31 muertos

Varios hombres trasladan el cadáver de una de las víctimas mortales de la explosión en una mezquita de la capital de Pakistán, Islamabad, este viernes.

El ataque, registrado en el sur de la capital y que ningún grupo ha reivindicado, ha dejado también 169 heridos

Un atentado suicida en una mezquita chií en la capital de Pakistán, Islamabad, ha causado este viernes al menos 31 muertos y más de 169 heridos, según ha comunicado el Gobierno en un comunicado. Dos agentes de la policía de la capital citados por Reuters han afirmado que el terrorista fue detenido en la puerta de la mezquita justo antes de hacer detonar la bomba. De momento, ningún grupo ha asumido la autoría del ataque.

El portavoz de la policía de Islamabad, Taqi Jawad, en declaraciones a Efe, ha asegurado que se ha tratado de un ataque suicida y que el elevado número de víctimas ha obligado a activar la emergencia en varios hospitales de la ciudad. La explosión se produjo en la mezquita Khadija Tul Kubra, en la zona de Tarlai al sureste de Islamabad, cuando un gran número de fieles se encontraban reunidos en el centro de culto al ser viernes, el día en el que se realizan multitudinarias oraciones colectivas en las mezquitas.

Un hombre se lamenta tras el ataque suicida en una mezquita de Islamabad este viernes. Anjum Naveed (AP)

Las autoridades mantienen la zona acordonada y han desplegado a personal administrativo en los hospitales para supervisar la atención a los heridos. En su cuenta oficial de la red social X, el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, ha expresado sus condolencias y ha asegurado que “atacar a civiles inocentes es un crimen contra la humanidad”. El primer ministro, Shebaz Sharif, ha ordenado una investigación exhaustiva para identificar a los responsables, según ha comunicado su oficina. La embajadora de Reino Unido en el país, Jane Marriot, se ha mostrado la “indignada” y “conmocionada” por lo sucedido y ha denunciado que “esta violencia es abominable”.

El pasado 11 de noviembre, otro ataque suicida con bomba mató a 15 personas también en la capital e hirió a otras 27 en un ataque que, según las autoridades paquistaníes, fue perpetrado por un ciudadano afgano. Ningún grupo ha reivindicado aún la autoría de este atentado.

Los chiítas, que son minoría en una nación predominantemente suní con 241 millones de habitantes, han sido blanco de la violencia sectaria en el pasado, incluso por parte del grupo militante islamista suní Tehreek-e-Taliban Pakistan, que los considera herejes.