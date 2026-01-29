Largas colas en el consulado de Pakistán para el certificado de antecedentes penales para la regularización

El proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno central ha provocado largas colas en el consulado de Pakistán en Barcelona.

El Gobierno ha iniciado este pasado martes la tramitación de un real decreto para la regularización, en pocos meses, de todos los migrantes que viven en España en situación administrativa irregular, alrededor de medio millón de personas que podrán incorporarse al mercado de trabajo o ir al médico con normalidad.

Para poder optar hay que cumplir algunas condiciones, entre ellas no tener antecedentes en su país de origen y acreditar la residencia en España durante al menos cinco meses. Los que acuden al consulado de Pakistán es para obtener información o para solicitar el certificado que acredita que no tienen causas penales en ese país.

El cónsul general del Pakistán en Barcelona, Murad Ali Wazir, ha explicado que están atendiendo unas 1.000 personas al día. Según ha indicado, empiezan a atender cada día a las ocho de la mañana y en un horario amplío, al tiempo que tienen previsto mantener el servicio los sábado y domingos. Según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), en 2024 residían en territorio catalán un total de 59.150 pakistaníes.