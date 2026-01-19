Al menos 21 muertos en un incendio en un centro comercial de Pakistán

Un grupo de personas, este lunes cerca del centro comercial donde se registró un incendio este fin de semana, en Karachi (Pakistán).

Las autoridades informan de más de 60 personas que siguen desaparecidas tras el siniestro, que ha tardado más de 24 horas en extinguirse por completo

Al menos 21 personas han muerto en un incendio en Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán, de acuerdo con cifras oficiales recogidas por la agencia Reuters. Equipos de bomberos han comenzado este lunes a extraer cadáveres de los restos humeantes de un extenso centro comercial, donde más de 60 personas seguían desaparecidas tras el siniestro.

El mayor incendio que se ha registrado en la ciudad en más de una década comenzó la noche del sábado en Gul Plaza, un complejo de varias plantas con 1.200 tiendas, que se extiende por una superficie mayor que la de un campo de fútbol. El fuego en el centro histórico de la urbe de casi 19 millones de personas duró más de 24 horas antes de extinguirse casi por completo.

Varios vídeos han captado cómo las llamas arrasaron el edificio, mientras los bomberos trabajaban durante toda la noche para apagarlo. Este lunes han comenzado a enfriar la estructura y a retirar el metal retorcido y los escombros esparcidos por la calle, junto con los equipos de aire acondicionado y los letreros de las tiendas caídos. La mayor parte del edificio estaba derruido tras el siniestro. Finalmente, se tomó la decisión de demoler la estructura que seguía en pie ante el temor de que se derrumbara.

“Los cuerpos saldrán destrozados de aquí. Nadie podrá reconocerlos”, cuenta Qasir Khan, que había estado en el centro comercial el sábado por la noche con su esposa, su nuera y la madre de esta. Sus familiares están entre los desaparecidos. Khan reclama que los equipos de rescate no han sido lo suficientemente rápidos para llegar al lugar del incendio. “Podrían haber salvado a mucha gente”, lamenta.

Cientos de personas rodearon el edificio mientras los equipos de rescate buscaban supervivientes, incluyendo a comerciantes cuyo trabajo de toda la vida quedó reducido a cenizas durante la noche. “Nos hemos quedado abandonados, reducidos a cero; 20 años de duro trabajo, todo perdido”, afirma la dueña de la tienda, Yasmeen Bano.

Incertidumbre e indignación

Los rescatistas sacaron los restos humanos en sacos antes de enviarlos para ser sometidos a pruebas de ADN para su identificación. Mohammed Ameen, que dirigía las operaciones en el lugar para la organización sin fines de lucro de servicios de emergencia Edhi, informó que 21 personas murieron en el incendio, incluido un niño.

Murad Ali Shah, ministro principal de la provincia sureña de Sindh, que incluye Karachi, había estimado previamente la cifra de muertos en 15, incluido un bombero, y 65 desaparecidos. Indicó que 80 personas resultaron heridas en el incendio y 22 ya habían sido dadas de alta del hospital.

La indignación estaba a flor de piel cuando el alcalde de Karachi, Murtaza Wahab, visitó el lugar el domingo por la noche. La gente coreaba consignas antigubernamentales y protestaba por la rapidez de respuesta de los bomberos, según informaron los medios locales.

Rescatistas en el centro comercial siniestrado en Karachi, este lunes. Akhtar Soomro (REUTERS)

“La única esperanza que tenemos es cuántas manos, dedos y piernas podamos encontrar. Eso es todo”, lamenta Kosar Bano, que busca a seis miembros de su familia que habían ido al centro comercial a comprar artículos para una boda. La última vez que supo de ellos, le dijeron que llegarían a casa en 15 minutos.

Según los servicios de rescate, las autoridades recibieron la primera llamada de emergencia a las 22.38 hora local (18.38 en la España peninsular) el sábado, en la que se les informaba de que las tiendas de la planta baja estaban en llamas. Para cuando llegaron los bomberos, las llamas ya se habían extendido a las plantas superiores y abrasado gran parte del edificio.

Las imágenes del interior del centro comercial revelaron los restos carbonizados de las tiendas y un resplandor naranja brillante mientras las llamas continuaban elevándose por todo el edificio. Los bomberos informaron de que la falta de ventilación de Gul Plaza provocó que una densa columna de humo llenara el edificio y ralentizara las labores para llegar a las personas atrapadas en el interior.

“Admito que hay fallas. No puedo decir de quién es la culpa. Se realizará una investigación y rodarán cabezas”, dijo el ministro Shah. El jefe de la policía provincial, Javed Alam Odho, había dicho anteriormente que el incendio fue causado por una falla eléctrica, pero Shah indicó que aún se desconoce la causa. El incendio es uno de los mayores que se recuerda en Karachi. En 2012, un polígono industrial se incendió en 2012. Más de 260 personas murieron. Un tribunal dictaminó en 2020 que el desastre fue provocado.