Las víctimas del incendio en Crans-Montana piden que la investigación se amplíe al Gobierno local

Flores y velas en un memorial por las víctimas del incendio del día de Año Nuevo en un bar en Crans-Montana, ayer.

Dos semanas después del incendio en un bar de la estación de esquí suiza de Crans-Montana que causó 40 muertos y 116 heridos el día de Año Nuevo, la investigación sobre el origen del fuego sigue centrándose en los dueños del local Le Constellation, Jacques y Jessica Moretti, aunque los abogados de algunas de las víctimas han pedido que se amplíe a las autoridades locales por las negligencias cometidas. Estas admitieron que el bar no había pasado las inspecciones en los últimos cinco años.

La justicia decretó el martes medidas de control para Jessica Moretti tras haber ordenado el pasado viernes la prisión preventiva para su marido por riesgo de fuga. La justicia la ha dejado en libertad provisional, aunque, también por el temor de una posible huida, Jessica Moretti no podrá salir del país y tiene que presentarse diariamente en comisaría. Deberá entregar todos sus documentos de identidad a la Fiscalía y tendrá que pagar una fianza, cuyo monto aún no ha sido fijado, según señaló en un comunicado el Tribunal de Medidas Coercitivas.

A la pareja se le acusa de homicidio e incendio con negligencia. El fuego fue originado por una bengala colocada en una botella que tocó el techo, cubierto por un material de espuma para aislar el ruido, pero altamente inflamable. Hay abierta una causa penal contra ellos para esclarecer su responsabilidad en el siniestro. Aunque el foco está en la pareja, la investigación puede implicar también a las autoridades locales. El alcalde de Crans-Montana admitió parte de la responsabilidad de su Gobierno, pues el local no pasó las inspecciones anuales a las que obliga la ley desde 2019.

Además, el propietario del bar no pidió el permiso para realizar las obras de renovación hace 10 años, cuando compró el local, aunque sí solicitó la autorización para ampliar la terraza cubierta. Las autoridades no fueron conscientes de estos incumplimientos hasta después del suceso.

Por ello, el abogado Romain Jordan, que representa a más de 20 víctimas de quemaduras del incendio, pidió que la investigación penal se amplíe e incluya al Gobierno local. Dijo que reclamará daños por cada uno de los heridos y los fallecidos por valor de “miles de millones de francos suizos”.

“Para mí, no hay ninguna duda de que las autoridades del municipio deben ser incluidas en la lista de los responsables y se les debe pedir que den respuestas”, dijo el letrado. “Lo que es seguro es que solicitaremos que (los funcionarios locales) sean interrogados, para obtener los documentos y entender cómo pudo haber tantos errores y cómo pudieron fallar por completo las medidas de gestión de riesgos”, añadió.

Italia y Francia, países a los que pertenecían 15 de las 40 víctimas mortales, tampoco quieren quedarse al margen. La fiscalía francesa ha abierto una investigación “para acompañar a las familias”. Nueve de los fallecidos eran franceses. Italia, con seis víctimas en el siniestro, quiere sumarse como parte civil en la investigación “para exigir transparencia en esta tragedia”, señaló el ministro de Exteriores, Antonio Tajani.

La investigación trata de desvelar si los materiales utilizados en las obras del bar, como la espuma inflamable que recubría el techo, estaban autorizados y si el local cumplía con las medidas de prevención de incendios. Había extintores, pero no se utilizaron. Había una puerta de emergencia en el piso inferior, donde se originó el fuego, pero estaba cerrada, según ha confirmado el propietario del local.

La cadena francesa France Television ha accedido a parte de la declaración que Jacques Moretti hizo a la policía tras el fuego. Según el interrogatorio, en cuanto se desató el incendio acudió por la parte trasera del local para tratar de acceder por la puerta de emergencia. “Fuimos a la puerta, pero nos encontramos con que estaba cerrada con llave. La forzamos y finalmente cedió. Vi que estaba cerrada por dentro. Efectivamente, tenía un pestillo, pero no sé por qué estaba puesto”, señaló a los agentes, según el citado medio francés.

Los abogados de algunas de las víctimas solicitaron el ingreso en prisión de la pareja para evitar también la destrucción de pruebas, como las de las obras del local, que estuvieron colgadas en la página web del local en Facebook hasta días después del fuego.

Las autoridades del cantón de Valais, al que pertenece Crans-Montana, anunciaron este miércoles un paquete de ayudas de urgencia de 10.000 francos suizos (unos 10.700 euros) para cada una de las víctimas del siniestro, los 40 fallecidos y todos los heridos que tuvieron que ser hospitalizados. En total 156 personas de 19 nacionalidades. Además, han prohibido el uso de material pirotécnico, como las bengalas, en los locales en todo el cantón. El alcalde de Crans-Montana, ya anunció su prohibición la pasada semana, pero sólo en la estación de esquí.