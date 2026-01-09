Decretan prisión preventiva para el dueño del bar suizo incendiado el Día de Año Nuevo
La fiscalía considera que hay riesgo de fuga. El país celebra este viernes el día de homenaje nacional a las 40 víctimas mortales y los 119 heridos en el siniestro
La justicia suiza ha decretado este viernes prisión preventiva para Jacques Moretti, el propietario del bar Le Constellation, donde tuvo lugar el incendio de Año Nuevo en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, donde murieron 40 personas, la mitad menores de edad, y 119 resultaron heridas. A Moretti, de 39 años, y a su mujer, Jessica, se les investiga por homicidio e incendio con negligencia.
La Fiscalía ha decidido que el esposo ingrese en prisión de manera provisional al considerar que hay riesgo de fuga. Su mujer ha quedado en libertad. La pareja francesa, originarios de Córcega, fue interrogada durante casi siete horas este viernes en Sion, la capital del cantón suizo de Valais, al que pertenece Crans-Montana. Los abogados de las familias de las víctimas habían reclamado la prisión preventiva para la pareja al considerar que podían destruir pruebas que les implicaran.
La instrucción penal contra los dueños del local se abrió dos días después del siniestro. Ambos habían sido interrogados como testigos y este viernes han declarado como implicados. El alcalde de Crans-Montana reveló esta semana que el bar que regentaba la pareja no había pasado las inspecciones anuales en los últimos cinco años (2020-2025) a las que obliga la ley. Tampoco habían solicitado los permisos para realizar las obras de renovación que hicieron en el interior del bar en 2015, antes de inaugurarlo. Las detallaron y documentaron en un página web en Facebook, que se eliminó días después del siniestro.
“La preocupación de las familias es el riesgo de que desaparezcan las pruebas o que los testimonios que se realicen se vean afectados negativamente, tanto por los acusados como por las autoridades que ya han admitido irregularidades”, habían reclamado Jordan y Ronald Asmar, dos de los abogados de las familias.
A los propietarios se les investiga por las graves negligencias que condujeron al devastador incendio. Este se desencadenó en la planta baja del local, cuando una bengala colocada en una botella tocó el techo, cubierto de un material anti-ruido pero altamente inflamable. El fuego se expandió rápidamente, dejando atrapadas a decenas de jóvenes. No se ha explicado aún por qué no funcionó la salida de emergencia de la planta inferior.
Este viernes se ha celebrado la ceremonia en homenaje a las 40 víctimas mortales y los 119 heridos en el incendio. Al acto han asistido el presidente francés, Emmanuel Macron, y también el presidente italiano, Sergio Matarella. Entre las víctimas había nueve franceses y seis italianos.
