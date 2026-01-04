Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
En directo
Tragedia en Suiza

La Policía suiza identifica a otras 16 víctimas mortales del incendio en un bar de Crans-Montana

Las autoridades han entregado ya a las familias los cuerpos de 24 de los 40 fallecidos, 11 de ellos menores

Raquel Villaécija (enviada especial)
Crans-Montana -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Policía suiza ha anunciado este domingo que ha identificado los cuerpos de otros 16 fallecidos en el incendio del día de Año Nuevo en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais, que dejó 40 muertos y 119 heridos. El sábado se anunció la identificación de otras ocho personas, así que en total son 24 los fallecidos identificados de momento. De ese total, 11 de ellos menores. Además, seis de los identificados son extranjeros.

De las 16 víctimas anunciadas este domingo, una decena son suizos (seis menores de entre 14 y 17 años) y seis son extranjeros: un francés de 39 años, tres italianos de 16 años, un ciudadano rumano y otro turco. Los trabajos de identificación de los fallecidos comenzaron el mismo día de Año Nuevo, con el objetivo de poder entregar los cuerpos a sus familias lo antes posible.

La iglesia de Crans-Montana acoge este domingo una misa en homenaje a las víctimas del brutal incendio y el próximo día 9 de enero se ha decretado día de luto nacional. De los 119 heridos aquella noche, 80 están en estado crítico por quemaduras graves y están ingresados en hospitales en Suiza, pero también en centros sanitarios de Alemania, Italia y Francia.

En paralelo sigue la investigación para averiguar si el local, regentado por una pareja de franceses, cumplía con la normativa de prevención de incendios. El sábado, las autoridades anunciaron la apertura de una causa penal contra ambos por “homicidio por negligencia y lesiones e incendio por negligencia”. Los investigadores se centran sobre todo en el material inflamable del techo del bar Le Constellation, que prendió rápidamente al contacto con una bengala colocada sobre una botella de champán durante la fiesta de Nochevieja.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Incendio en Crans-Montana en Suizo

La justicia de Suiza abre una investigación penal contra los dueños del bar incendiado en Crans-Montana

Raquel Villaécija | Crans-Montana (enviada especial)
Incendio Crans-Montana Suiza

Crans-Montana, una generación marcada por el trauma: “Me siento culpable por no haber podido ayudar a más gente”

Raquel Villaécija | Crans-Montana (enviado especial)

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Así le hemos contado la última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro
  2. La Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense que ha capturado a Maduro
  3. La lotería perdida y hallada de Villamanín
  4. Las imágenes de Nicolás Maduro detenido y los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela
  5. El ataque de EE UU en Venezuela abre una nueva época de intervenciones en América Latina
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_