Marisol Schulz recibe la Medalla de Oro al Mérito Cultural: “El catalán forma parte de mi memoria de los afectos”

Durante los días de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la directora cultural Marisol Schulz (Ciudad de México, 69 años) explicaba siempre que podía su “educación sentimental” catalana. Hija y nieta por parte de madre de republicanos valencianos exiliados, entró en contacto desde pequeña con el catalán, la literatura de Salvador Espriu o la Nova Cançó. Más tarde, por su carrera como editora tuvo un vínculo estrecho con círculo literario de la Barcelona del boom, con Carme Balcells al frente, y hace dos meses acogió el programa de la capital catalana como invitada de honor en la FIL, que, afirma, reafirmó su pasión por la ciudad. Se cerraba un círculo, pues, con el reconocimiento institucional del Ayuntamiento, que el miércoles 18 de febrero le ofreció la Medalla de Oro al Mérito Cultural.

La entrega de la medalla tuvo lugar en un acto en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona que contó con la presencia de representantes del sector editorial de Barcelona y México, así como la comisaria del programa de Barcelona en la FIL y actual directora del Institut Ramon Llull, Anna Guitart, y el amigo y escritor mexicano afincado en Barcelona, Jordi Soler. Acompañada por su familia, Schulz rememoró el impacto que causó a la comunidad valenciana en el exilio la visita de Raimon, que en 1967, cuando ella tenía diez años, ofreció un concierto en México: “comprendí que aquella voz expresaba una lucha que hacía eco de la de mi madre, entendí el catalán como lengua de resistencia”. Luego descubrió a Joan Manuel Serrat y estableció un estrecho vínculo con Lluís Llach, que, como muchos catalanes por entonces, se hospedó en su casa: “Fue una revolución en mi manera de entender el mundo, se convirtió en uno de mis mentores”. Durante la ceremonia se pudieron escuchar dos canciones de Llach interpretadas por la cantante Gemma Humet.

Como directora de Alfaguara en México, Schulz fue la editora de autores como Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez Reverte o José Saramago. Amigos escritores y periodistas como Juan Cruz o Xavier Velasco hablaban desde un vídeo dedicado a la ocasión sobre la importancia de Schulz en el sector editorial en español a los dos lados del Atlántico: “tuvo la capacidad de hacer que todo lo que se publicaba en Latinoamérica fuera interesante en España y viceversa”, afirmaba Cruz, que como otros testimonios valoraba también la calidad humana de Schulz en el ámbito profesional. Desde 2013, dirige la FIL, considerada la segunda mayor feria del libro del mundo.

Schulz dedicó palabras afectuosas al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al concejal de Cultura e Industrias creativas, Xavier Marcé, y al director ahora en funciones del Gremio de Editores de Cataluña, Patrici Tixis, como responsables de la primera propuesta para que Barcelona fuera invitada de honor en la FIL en 2022. El alcalde no entró a valorar el impacto de la FIL para Barcelona pero dedicó palabras de agradecimiento a esta “barcelonesa de México” por su acogida durante la feria y citó a Cristina Rivera Garza para afirmar que “leer es respirar al unísono, y eso hicimos en la FIL”.