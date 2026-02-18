Los San Francisco 49ers de la NFL jugarán en México en diciembre de 2026

La liga anunció que los ‘niners’ serán el equipo local en el partido de temporada regular que tendrá lugar en el Estadio Azteca en diciembre de este año

Los San Francisco 49ers, uno de los equipos del fútbol americano profesional estadounidense más queridos en Latinoamérica, volverán a jugar un partido de temporada regular en Ciudad de México. La NFL anunció este miércoles que los niners fungirán como locales en el Estadio Azteca en el regreso de la liga a México después de cuatro años de ausencia. El rival de San Francisco y la fecha exacta del partido se conocerán a principios de mayo, cuando la liga revele el calendario completo de la temporada 2026.

Con una base de 40 millones de seguidores, la NFL considera a México el mercado más grande para el fútbol americano profesional fuera de Estados Unidos. Será la sexta vez que la NFL celebra un juego de temporada regular en el país tras hacerlo en 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022; y la tercera ocasión que los niners se presentan en México. En 2005, los San Francisco 49ers cayeron ante los Arizona Cardinals en el primer juego de temporada regular disputado fuera de Estados Unidos ante unos 103.000 espectadores en el Estadio Azteca. El duelo se repitió en el mismo escenario en 2022, esta vez con victoria para San Francisco.

Vista aérea del Estadio Azteca, en octubre de 2025. Emiliano Molina

El encuentro tendrá lugar en diciembre, un mes clave en la NFL que coincide con el tramo final de la temporada regular antes de los playoffs. La elección de los San Francisco 49ers que los posiciona como el equipo con más partidos oficiales disputados en México no es fortuita: en la década de los ochenta, el inicio de la época dorada de los niners comandada por el quarterback Joe Montana coincidió con el auge de las transmisiones de partidos en México en televisión abierta, de modo que una generación de aficionados creció mirando a la dinastía que consiguió cinco Super Bowls entre 1981 y 1994.

El regreso de la NFL a México estipula un contrato por tres años que asegura la celebración de un partido de temporada regular en el Estadio Azteca durante las temporadas 2026, 2027 y 2028. Se trata de un eje más del agresivo plan de expansión de la liga en busca de nuevas audiencias internacionales, que para la temporada 2026 contempla juegos en 9 países: Inglaterra, Alemania y México, los tres países mercados más explorados por la liga; el segundo juego celebrado en España y el tercero en Brasil; además del debut de la NFL en Francia y Australia.

Jugadores de los 49ers de San Francisco en Seattle. Brooke Sutton (Getty Images)

El posible rival de los 49ers en México

Con los rivales que San Francisco enfrentará como local en la temporada 2026 definidos, el otro equipo que jugará en Ciudad de México en diciembre saldrá de entre estos ocho:

Arizona Cardinals (rival divisional)

Los Angeles Rams (rival divisional)

Seattle Seahawks (rival divisional)

Denver Broncos (intraconferencia)

Philadelphia Eagles (interconferencia)

Las Vegas Raiders (intraconferencia)

Washington Commanders (interconferencia)

Minnesota Vikings (interconferencia)

Miami Dolphins (intraconferencia)

Tratándose de un encuentro clave para las aspiraciones de los niners en playoffs, es poco probable que se trate de un rival divisional, especialmente cuando uno de los dos partidos de San Francisco ante Los Ángeles Rams de la temporada se disputará en Melbourne, Australia. De ahí que el escenario más lógico para el juego en México implica la visita de uno de sus tres rivales de la Conferencia Americana: Denver Broncos, Miami Dolphins o Las Vegas Raiders.