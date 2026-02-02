La NFL volverá al Bernabéu con un partido este año y otro en 2027

El Santiago Bernabéu extenderá dos años más su relación con el fútbol americano tras la experiencia exitosa de acoger el pasado 16 de noviembre el primer partido oficial de la historia de la NFL en España. Lo que estrenaron entonces los Miami Dolphins y los Washington Commanders como parte de la estrategia de expansión internacional de la liga continuará este año con otro partido de temporada regular en una fecha aún por determinar. El acuerdo con el Real Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid también compromete otro encuentro de la temporada 2027. Una decisión que refrenda las declaraciones del comisionado de la NFL, Roger Goodell, que aseguró en Madrid el día del encuentro que volverían, como han hecho en otros territorios. No entran por el momento en la ecuación los otros dos grandes estadios españoles que podrían cumplir los requisitos: Camp Nou y Metropolitano.

España se convirtió en el séptimo país al que acudía la NFL para expandir sus mercados tras hacerlo en Canadá, México, Brasil, Reino Unido, Irlanda y Alemania. La estrategia en la mayoría de los territorios ha sido plurianual. Múnich sirvió de sede en 2022 al estreno de la NFL en el país germano para después celebrar otro partido en 2024 y anunciar recientemente encuentros en 2026 y 2028. Entre medias, Fráncfort organizó dos en 2023 y Berlín, en 2025. Sao Paulo, que se estrenó en 2024, repitió en 2025. Si bien Londres ha sido la capital de la expansión —lleva albergando partidos oficiales desde 2007 en sus múltiples estadios—, Alemania es el territorio donde la NFL tiene registrada una mayor base de aficionados, algo que se explica por su nivel en la antigua NFL Europa de los años 90. Ese es el potencial que ve la liga en España por los lazos de población latina en cada vez más franquicias y por la imagen polideportiva de la cultura española.

Como hiciera el Allianz Arena de Múnich, el Bernabéu ha servido como motor para traer la NFL al país. El mejor estadio disponible a la hora del desembarco y el incentivo de estar recién reformado. Una ventana global para el Real Madrid, que también se ha expandido en tiempos recientes por el mercado estadounidense. Y una garantía para la NFL en cuanto a aforo —unos 80.000 espectadores— y logística, por más que los vestuarios quedan algo justos para plantillas con unos 70 jugadores. Madrid, además, suma el activo de contar con otro estadio como el Metropolitano del máximo nivel —también ha albergado finales de Champions— como apoyo. Allí entrenaron durante la semana del partido de noviembre los Dolphins, el anfitrión; mientras, los Commanders usaron la ciudad deportiva madridista de Valdebebas.

Como ocurriera el año pasado, el anuncio de la disputa del partido es solo un primer paso. El siguiente es que la NFL anuncie el calendario completo para 2026. Se trata de 17 jornadas para las 32 franquicias que integran la liga, que ya conocen al grueso de rivales —se determina según las posiciones en sus respectivas divisiones en la temporada anterior—, pero no las fechas. El año pasado los Dolphins levantaron la mano para asumir la organización del encuentro. Ayudó que jugaran un partido más en casa que a domicilio y eligieron, como es habitual, un duelo ante un rival de la otra conferencia. Ninguna franquicia contempla renunciar al derecho de jugar en casa uno de los tres partidos al año en casa ante sus rivales de división.

“Este compromiso multianual de partidos en Madrid, un destino cultural y deportivo de primer nivel mundial, subraya nuestra apuesta por este mercado y nos permite seguir conectando con los aficionados durante todo el año e invertir a largo plazo en iniciativas como NFL Flag y la participación de jóvenes de todo el país”, subraya el director de la NFL en España, Rafa de los Santos.

La liga cifra en 11 millones su base de aficionados en España, por los más de 20 de Alemania. Por su parte, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, tildó de “honor y privilegio” el regreso de la NFL al Bernabéu. “Vivimos un acontecimiento histórico hace unos meses y este nuevo acuerdo va a permitir que la alianza entre nuestro club, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la ciudad y la NFL siga fortaleciendo la imagen de nuestra capital y la marca España ante el mundo”.

El calendario internacional de la NFL para 2026, en el que aún quedan encuentros por anunciar, subraya la propia liga, incluye el estreno en Australia en un partido que se jugará en el Cricket Ground de Melbourne con Los Ángeles Rams como anfitrión. Río de Janeiro sumará al histórico su templo futbolero de Maracaná. Londres albergará, en la línea de los últimos años, tres partidos. Una oferta que completa el duelo ya anunciado en Múnich y lo que quedará por añadir a una lista de 62 encuentros de temporada regular disputados hasta la fecha fuera de EE UU.

Las otras dos franquicias con derechos comerciales en España son los Kansas City Chiefs y los Chicago Bears, que ya habían demostrado interés en diciembre a asumir la tarea una vez que la NFL confirmase el regreso a Madrid como pare de su estrategia global con el país. Una estrategia alimentada en el peso de la población latina en la ciudad y en sus valores de familia —una entidad centenaria que no ha cambiado de manos— que ven homologables a los de la cultura española. Aún quedaría encontrar una fecha propicia, previsiblemente entre septiembre y noviembre, que cause el menor perjuicio en el calendario al visitante y que encaje con el del Real Madrid. Pausas como encadenar un parón por selecciones y un encuentro del equipo como visitante para dar tiempo a los operarios para traducir un campo de fútbol a yardas, postes y touchdowns. Una jerga que ha venido a España para quedarse.