Una jueza archiva la causa contra Chamizo, el ex Defensor del Pueblo Andaluz, por violencia sexual

La jueza que investigaba las denuncias contra el antiguo Defensor del Pueblo Andaluz, el sacerdote José Chamizo, de 77 años, por agresión sexual a tres jóvenes de origen migrante, ha decidido archivar provisionalmente la causa al constatar que no hay “indicios suficientes” que avalen las denuncias. Chamizo, que siempre mantuvo su inocencia, declaró en dependencias policiales en marzo del año pasado tras ser acusado por un antiguo responsable de la ONG Sevilla Acoge de haber ejercido violencia sexual contra jóvenes mayores de edad amparados por esa institución.

“Tengo entrenamiento para este tipo de situaciones duras e injustas, pero he vivido estos meses con cierto punto de ansiedad”, reconoce a este diario el cura Chamizo, como se le conoce. Lo que más le ha preocupado, dice, es que se “haya podido poner en duda” su trabajo con personas vulnerables. El ex Defensor del Pueblo Andaluz, que ocupó este cargo durante 17 años, es conocido por su apoyo a las causas de los más desfavorecidos y, especialmente, por luchar contra los efectos del narcotráfico en forma de marginación y pobreza en el Campo de Gibraltar, donde él nació.

Chamizo fundó la asociación Voluntarios por Otro Mundo, en Jerez, donde la policía también interrogó a alguno de los jóvenes atendidos allí. “Me ha preocupado que se haya podido poner en cuestión mi trabajo, pero soy fiel a mis principios y al Evangelio y no puedes dejar de ayudar a la gente vulnerable”, abunda.

La jueza considera que, “a la vista de la instrucción practicada, no resultan indicios suficientes de la perpetración de una acción típica y perseguible” y ha decidido sobreseer provisionalmente la causa, “tras analizar y valorar las declaraciones de las víctimas, todos testigos protegidos, que han depuesto en el procedimiento”, de acuerdo con el auto. Durante la instrucción tres de los cuatro jóvenes que denunciaron haber sufrido agresiones sexuales por parte de Chamizo se ratificaron ante la juez.

Relataron comportamientos que les “hicieron sentir violentados” y que ocurrieron hace 10, cinco y cuatro años, en función de cada uno de los jóvenes que declararon. Relataron episodios que supuestamente ocurrieron cuando todos eran mayores de edad, en la sede de Sevilla Acoge, de la que Chamizo fue presidente, y en uno de los pisos de acogida de Jerez de la Frontera (Cádiz) de la asociación que fundó y que sigue dirigiendo.

Desde un primer momento Chamizo cuestionó el origen de la denuncia, que atribuyó a una actitud de “venganza” de quien la firmaba, con quien mantenía discrepancias por la forma de gestionar Sevilla Acoge. “Viene provocada por una lucha de poder interna por dirigir la fundación bajo unos criterios que yo no compartía”, explicó a este diario el ex Defensor del Pueblo, tras conocerse su detención.