Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
En directo
Ataque a Irán

Francia acepta la cesión a EE UU de una de sus bases con la “garantía” de que no se usará contra Irán

París autoriza ahora que aviones estadounidenses utilicen sus instalaciones militares después de haber dicho que no lo haría

El presidente francés, Emmanuel Macron, con un oficial del ejército después de su discurso en la Ile Longe el pasado 2 de marzo.YOAN VALAT (via REUTERS)
Daniel Verdú
Daniel Verdú
París -

El presidente francés, Emmanuel Macron trasladó el miércoles a Pedro Sánchez la solidaridad de Francia por las amenazas de Donald Trump, quien amagó con interrumpir el comercio con España debido a su decisión de no permitir el uso de las bases estadounidense en el país. Fuentes diplomáticas aseguraron que el problema, en cualquier caso, no iba con Francia porque el país no tiene bases de la OTAN en su territorio y no se sentía interpelada como otros países (Alemania cedió su base de Ramstein). Este jueves, sin embargo, se supo que el país permitirá el uso de una de sus bases nacionales a EE UU.

El jefe del Estado Mayor francés tuvo que salir a dar explicaciones. Aviones militares estadounidenses “de apoyo” han sido autorizados en la base militar francesa de Base aérea 125 de Istres‑Le Tubé (sureste). El mando del ejército, sin embargo, aseguró haber obtenido una “total garantía” de que estos aparatos “no participan de ninguna manera en las operaciones llevadas a cabo por los EE UU en Irán”. Una declaración que contrasta con la contundencia del entorno del presidente, que afirmó el día anterior que no se permitiría.

Fabien Mandon, jefe del Estado Mayor francés, lo resumió así. “Aviones estadounidenses de apoyo a las operaciones han sido aceptados en la base aérea de Istres en Francia. (...) Dado el contexto, Francia exigió que los medios en cuestión no participen de ninguna manera en las operaciones llevadas a cabo por los Estados Unidos en Irán, sino estrictamente para el apoyo a la defensa de nuestros socios en la región. Hemos obtenido una total garantía”.

Según las autoridades francesas, se trata principalmente de aviones cisterna para reabastecimiento en vuelo, descritos como una especie de “estación de servicio aérea”. La ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, subrayó que la única autorización concedida por el presidente es esa.

Desde el inicio del conflicto el sábado pasado entre EE UU, Israel e Irán, Francia mantiene una postura que Macron define como “estrictamente defensiva”. París ha desplegado medios militares adicionales, incluido el portaaviones Charles de Gaulle, en el Mediterráneo oriental para proteger sus intereses y aliados.

Las operaciones defensivas, sin embargo, se pueden volver ofensivas rápidamente. Francia, el país de la UE más activo por el momento, cree que cuando se entra en un escenario militar, no se puede excluir por principio un cierto número de acciones. Es decir, si Irán ataca alguno de sus efectivos, podrían devolver la ofensiva incluso golpeando en suelo iraní. “Y eso es defensivo. Porque no nos unimos a la operación de Estados Unidos e Israel”, explican fuentes diplomáticas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pack de 5 camisetas básicas de algodón para hombre. COMPRA POR 25,39€
escaparate
Luz de lectura para el cuello con 3 niveles de luz. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Giroscopio de mano para fortalecer muñeca y antebrazo. COMPRA POR 16,99 €
escaparate
Luz de emergencia V16 con geolocalización conectada con la DGT. COMPRA POR 29,95€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_