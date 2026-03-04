Macron llama a Sánchez para trasladarle su solidaridad ante las amenazas de Trump

Francia no tiene bases de la OTAN en su territorio, por lo que no se siente interpelada por la petición de Estados Unidos de utilizar algunas de esas instalaciones

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha llamado en la mañana de este miércoles al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para trasladarle la solidaridad de Francia por las amenazas de Donald Trump, quien amagó con interrumpir el comercio con España debido a su decisión de no permitir el uso de las bases estadounidense en el país.

“El presidente acaba de hablar con el presidente Sánchez para expresar la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica lanzadas ayer contra España”, informaron fuentes del Palacio del Elíseo.

El entorno del mandatario francés remarca que el país no considera la guerra de Irán un conflicto propio y que no participará en operaciones de ataque porque consideran que se ha vulnerado el derecho internacional. Además, Francia no tiene bases de la OTAN en su territorio, por lo tanto no se siente incumbida en la petición de Estados Unidos de utilizar algunos de esos espacios en la Unión Europea, tal y como sí ha ofrecido Alemania con su base de Ramstein.

Francia respeta la soberanía de España y su decisión de no ceder sus bases. Pero se subraya que ignoran los acuerdos que tiene con EE UU para el uso de esas infraestructuras militares en el marco de las operaciones OTAN y el derecho que tiene Washington a utilizarlas a pesar de la negativa expresada por Sánchez.

La solidaridad europea es un principio básico, remarcan en el entorno del jefe del Estado francés. Pero Macron, previsiblemente, abordará también los compromisos europeos que comparten ambos países en cuestiones como la defensa de Chipre o en Líbano, donde Francia está profundamente comprometida.

Sánchez ha recuperado en la declaración institucional ofrecida a primera hora el lema de “no a la guerra” frente a los ataques de Estados Unidos e Israel. El jefe del Ejecutivo español está determinado a mantener su posición y, ante la escalada del presidente estadounidense, la Comisión Europea ha dejado claro que está preparada para actuar y proteger los intereses de la Unión. “Nos solidarizamos plenamente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”, ha señalado un portavoz del Ejecutivo comunitario.