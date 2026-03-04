El destituido presidente de Vox en Murcia denuncia la usurpación de su firma: “Hablamos de delitos graves”
La crisis en el partido sigue abierta. Antelo continúa como portavoz del grupo en la Asamblea
El exlíder provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha denunciado este miércoles ante los medios de comunicación que se ha usurpado su firma para tramitar, ante la Mesa de la Asamblea Regional, su sustitución como portavoz del grupo parlamentario.
“Estamos hablando de delitos graves”, como la usurpación de su firma y falsedad documental, ha dicho Antelo, quien ha puesto lo ocurrido en conocimiento de abogados para que estudien la posibilidad de emprender acciones legales.
Han falsificado mi firma, ver para creer. https://t.co/VhbDm6uYZh— José Ángel Antelo🇪🇸 (@JA_Antelo) March 4, 2026
Antelo ha explicado que, al conocer que Vox había informado de que el grupo parlamentario Vox había acordado este martes por la tarde, por mayoría absoluta, su relevo en la portavocía del grupo, comunicó a la Mesa de la Asamblea Regional que él no había firmado ningún documento al respecto.
La Mesa de la Asamblea, que se ha reunido esta mañana antes del Pleno, ha acordado no dar trámite al escrito presentado por el grupo parlamentario Vox por no cumplir los requisitos, por lo que Antelo sigue siendo el portavoz del grupo.
Movimientos internos
En las últimas semanas, varios dirigentes de la formación ultra han pasado por Murcia y se han entrevistado con distintos cargos del partido. Antelo mantenía en los últimos tiempos discrepancias con el portavoz de Vox en Murcia capital, Luis Gestoso, que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox y amigo personal de Santiago Abascal. Gestoso, sin embargo, desmentía la mañana de este mismo jueves cualquier movimiento y achacaba las visitas de la dirección nacional a la actividad habitual de la formación para “coordinar” sus políticas. “No he visto que haya ningún movimiento en contra de nadie”, aseguró.
El pasado 27 de febrero la dirección de Vox en la Región de Murcia dimitió en bloque, dejando solo al hasta ahora presidente autonómico del partido, Antelo, para forzar así su salida. La decisión abrió una nueva brecha interna en la formación de Abascal.
En concreto, dejaron sus cargos la diputada nacional Lourdes Méndez, que ocupaba la vicepresidencia de Vox Murcia; Carmen Menduiña, que era su secretaria; Antonio Martínez Nieto, encargado de las Relaciones Institucionales; Antonio Martínez Sánchez, responsable de Intermunicipal, y Aida Peñalver, al frente de Organización Territorial.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.