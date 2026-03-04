Vox anuncia su rechazo a la investidura de Guardiola: “No apoyaremos a la candidata del Partido Popular hoy”

Ni el rechazo al Pacto Verde, ni la promesa de una ley para fomentar la natalidad ni el acercamiento en los postulados sobre inmigración. El discurso de María Guardiola en la Asamblea de Extremadura salpicado de guiños a Vox no ha valido para que los ultras cambiaran este miércoles el guion previsto desde hace tiempo. Y han anunciado que votarán en contra de la primera investidura de la presidenta extremeña en funciones.

“Esto será un sí o un no, aquí no hay grises. Y ahora mismo, no hay ningún acuerdo”, ha expresado el líder autonómico de Vox, Óscar Fernández, sobre la tribuna hace unos minutos. “Por lo tanto, Vox no apoyará a la candidata del Partido Popular. Vox no apoyará hoy, si no hay acuerdo y no lo hay, a María Guardiola para que sea presidenta de Extremadura”, ha añadido.

La candidata del PP necesitaba de mayoría absoluta para ser investida este miércoles o de mayoría simple 48 horas después, ya el viernes. El portavoz de Vox se ha mostrado abierto a mantener los contactos y que al final podrá haber entendimiento entre ambas formaciones. Pero ha avanzado que las negociaciones serán largas, que con total seguridad sobrepasarán esta semana y que la candidata del PP tendrá que sudar la camiseta, sometiéndola a un largo camino de espinas.

“Estamos dispuestos a llegar a ese acuerdo. Y para ello, lo primero son las políticas, las iniciativas y los proyectos. Solo después de eso, cuando tengamos clara cada medida, cómo se va hacer, cuando tengamos todo eso y tengamos la garantías, solo entonces será el momento de hablar de quién hace cada una de esas cosas”, ha subrayado el portavoz de Vox. “Queda mucho por concretar y con su discurso de ayer lo confirmó por completo. Queremos menos palabras bonitas y más garantías. Queremos ir medida a medida, punto por punto. No queremos retransmisiones en directo”, ha remachado Fernández.

El debate de investidura en la Asamblea de Extremadura se ha reanudado a las 9.30 de este miércoles con las intervenciones de los grupos, de mayor a menor presentación en la Cámara, después de que en la tarde de este martes Guardiola compareciese con su discurso de candidata. Hoy, por el PSOE —y tras la renuncia del candidato a las elecciones, Miguel Ángel Gallardo, por la debacle en las urnas—, ha tomado la palabra la nueva portavoz del grupo parlamentario, Piedad Álvarez.

“El PSOE no es la muleta de la derecha y la ultra derecha, es la alternativa”, ha defendido después de que Guardiola volviera a demandarles que facilitasen su investidura este martes. “Han intentado manosear la cuestión de la abstención”, ha respondido este miércoles Álvarez. “Ni nos los han pedido ni se lo hubiéramos dado, porque somos la alternativa”, ha asegurado la diputada socialista, que ha cargado contra las “promesas incumplidas” del PP y los éxitos que relató Guardiola la jornada anterior sobre su mandato previo. “Si tan bien iba todo, ¿por qué convocó elecciones?“, ha preguntado.

La excusa de la presidenta de Extremadura para anticipar los comicios anticipado fue, como alegó en noviembre pasado, la imposibilidad para concitar apoyos a sus Presupuestos autonómicos. “Llegamos a un buen acuerdo, pero se arrepintieron”, ha rememorado la portavoz del PSOE este miércoles, apuntando a un entendimiento entre PP y PSOE para las Cuentas que Guardiola habría desechado. En ese momento, cuando Álvarez hablaba de ese pacto, el líder de Vox ha asentido varias veces con la cabeza y se ha reído desde su escaño. “Los que convocaron las elecciones porque no se fiaban de Vox, ahora son más rehenes de Vox”, se ha jactado después la portavoz del PSOE.