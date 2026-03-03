Guardiola afronta su debate de investidura en la Asamblea extremeña

La candidata del PP ofrece un discurso sin límite de tiempo con el que pretende ganarse el apoyo de Vox, que de momento se resiste a facilitar su Gobierno

La presidenta en funciones de Extremadura y candidata del PP a la presidencia de la Junta, María Guardiola, comparece en la tarde de este martes en la Asamblea regional desde las 17.30. La baronesa popular ofrecerá un discurso sin límite de tiempo y sobre la tribuna durante la primera sesión de investidura a la que aspira tras las elecciones del pasado 21 de diciembre, hace ya más de dos meses. En las urnas autonómicas, el Partido Popular logró la victoria, con 29 escaños, pero por mayorá simple, por lo que necesita del apoyo de Vox para formar Gobierno al haber descartado su sostén el resto de grupos.

Desde la noche del escrutinio, la tensión no ha hecho más que ir en aumento entre Guardiola y la formación de Santiago Abascal. El choque ha provocado que la candidata se enfrente a esta jornada sin acuerdo pese a buscar el favor de los ultras llegando incluso a afirmar en una entrevista que está segura que su “feminismo” es el que “defiende Vox”. Los desencuentros con la extrema derecha provocaron que Génova tutele, desde la semana pasada, las negociaciones tanto en Extremadura como en Aragón para alcanzar un acuerdo global.

La votación de la investidura será ya este miércoles, tras la intervención del resto de grupos. Guardiola necesita de mayoría absoluta en esta primera vuelta. En el PP auguran que esa primera votación decaerá, por lo que se celebrará otro pleno 48 horas después, el viernes, donde solo requiere de mayoría simple (valdría la abstención de Vox). Pero en el Partido Popular temen que Guardiola tampoco pase ese filtro y no haya acuerdo al menos hasta que pasen las elecciones de Castilla y León, el próximo 15 de marzo.