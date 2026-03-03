PP y Vox enfrían la primera investidura de Guardiola en Extremadura

Los de Abascal no han pedido esta vez la presidencia de las Cortes de Aragón, aunque confirman que votarán a sus candidatos. Y Azcón baraja “hacer gestos” a los ultras en la Mesa

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, atiende a los medios, el pasado 16 de febrero, en Navalmoral de la Mata (Cáceres). Carlos Criado (Europa Press)

Por la mañana, sesión de constitución de las Cortes de Aragón. Por la tarde, primer debate de investidura en Extremadura. El Partido Popular vive este 3 de marzo una jornada crucial en las dos comunidades que han adelantaron las elecciones autonómicas para sortear el bloqueo de Vox a sus Presupuestos. Sin embargo, en ambos territorios, tanto PP como Vox enfrían las posibilidades de un acuerdo rápido. En el caso de Extremadura, Génova rebaja expectativas y aleja la posibilidad de que María Guardiola pueda ser investida esta semana. En Aragón, las cosas tampoco van mucho mejor de momento. Fuentes de Vox confirman a EL PAÍS que votarán a sus propios candidatos en la Mesa de las Cortes, lo que obliga al PP a votar a alguno de los aspirantes de los de Abascal o la izquierda podría hacerse con los puestos, incluida la presidencia. Los populares apuntan a que “harán gestos” a Vox con el objetivo de allanar un acuerdo para la investidura de Jorge Azcón, que como en el caso de Guardiola todas las partes sitúan después de las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo.

La entrada de Génova en las negociaciones con Vox no ha logrado hasta ahora grandes frutos en Extremadura y Aragón, según admiten en el PP, salvo sorpresa de última hora. La dirección popular se queja de que “Vox no tiene prisa” para llegar a un acuerdo y, en estos momentos, la investidura de María Guardiola, cuya sesión arranca este martes, “no está garantizada”. “Va muy lento”, confirman en Vox, donde se quejan de agravios como las declaraciones de José María Aznar, que les ha acusado de mantener conversaciones en secreto con La Moncloa con el objetivo de perjudicar al PP.

Este martes, Guardiola tratará de concitar el apoyo de Vox con un discurso sin límite de tiempo que arrancará a las 17.30 y cuya votación será ya el miércoles, tras la intervención de todos los grupos. La incógnita es hasta dónde llegará la mano tendida de la presidenta de Extremadura en funciones a los de Abascal sobre la tribuna. La candidata del PP verbalizó incluso hace unos días en que estaba segura de que su “feminismo” es el que “defiende Vox”.

El PP, tanto en la dirección nacional como en el PP extremeño, asegura que los contactos entre ambas formaciones continúan desde el plantón de Vox la semana pasada. “Venimos manteniendo reuniones, sí. Pero no informamos sobre las mismas”, señala una fuente del PP extremeño. “Desde que se retomaron no se han interrumpido. Pero de momento sin grandes novedades”, añade otra. El hermetismo se ha acentuado después de que Vox cancelase una cuarta reunión el jueves pasado al haber sido adelantada por la prensa antes de que se produjese, lo que ya fue un indicio de que las cosas no iban bien.

Que el acuerdo en Extremadura parece todavía muy lejano lo sugirió también este lunes el líder de Vox, Santiago Abascal, al poner paños calientes a un voto negativo de su partido en la “primera investidura”, como él la llamó, de la candidata del PP a la Presidencia de Extremadura, María Guardiola. Aunque no anunció expresamente el no, lo dio prácticamente por sentado al asegurar: “Es difícil, cuando se ha torpedeado el acuerdo durante todas estas semanas, llegar a un acuerdo de última hora en esta investidura o este intento de investidura que se producirá inmediatamente”. Y añadió: “Sea cual sea el resultado de esta primera investidura, nuestra mano sigue tendida, nuestra voluntad de construir una alternativa es firme”.

Génova ve a Vox reticente a investir a Guardiola esta semana, ni en primera ni en segunda votación (el viernes), pero los populares insisten en que lo seguirán intentando. “Vamos a seguir trabajando hasta el último momento”, remarcó este lunes la vicesecretaria popular Carmen Fúnez en rueda de prensa.

Guardiola se pondrá delante del micrófono apenas unas horas después de que en Zaragoza se despeje otra incógnita clave: el nombre de la persona que ocupe el cargo de la Presidencia de la Mesa de las Cortes de Aragón, que durante esta legislatura ocupaba Vox. “Habrá gestos”, apuntan fuentes del PP sobre la sesión de este martes en la que se decide tanto la Presidencia como las dos vicepresidencias y las dos secretarías. “Estoy convencido que se elegirá una buena Mesa para la nueva legislatura”, dijo este lunes lacónico el presidente en funciones, Jorge Azcón, pero la decisión de Vox de votarse a sí mismo, como confirman fuentes del partido de Abascal, puede obligar al PP a votar a Vox a riesgo de que la izquierda se haga incluso con la presidencia.

En esta ocasión, Vox no ha pedido la presidencia de las Cortes de Aragón, porque su nueva filosofía es no hablar de ninguna silla antes de cerrar un programa con medidas concretas. Sin embargo, la aritmética fuerza a PP y a Vox a coordinar de alguna forma sus votos porque sin acuerdo en la derecha la llave la tiene Aragón Existe, que con sus dos escaños podría inclinar la balanza hacia la izquierda y que el PSOE, la Chunta e IU- Sumar se hicieran incluso con la presidencia. El partido que lidera Tomás Guitarte no ha decidido aún su posición, lo que aboca a una votación este martes de alto voltaje.