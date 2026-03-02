Abascal resta importancia a que Vox vote no en la “primera investidura” de Guardiola

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha empezado este lunes a poner paños calientes a un voto negativo de su partido en la “primera investidura”, como él la ha llamado, de la candidata del PP a la Presidencia de Extremadura, María Guardiola. Aunque no ha anunciado expresamente el no, lo ha dado prácticamente por sentado cuando al asegurar: “Es difícil, cuando se ha torpedeado el acuerdo durante todas estas semanas, llegar a un acuerdo de última hora en esta investidura o este intento de investidura que se producirá inmediatamente”. Y ha añadido: “Sea cual sea el resultado de esta primera investidura, nuestra mano sigue tendida, nuestra voluntad de construir una alternativa es firme”.

Guardiola pronunciará este martes su discurso de investidura ante la Asamblea extremeña, donde el PP tiene 29 de los 65 escaños. En la primera votación, este miércoles, requiere de mayoría absoluta para ser investida por lo que necesita los 11 votos de Vox; mientras que en la segunda, el viernes, le basta con mayoría simple, que tendría si se abstienen los diputados ultras. Sin embargo, Vox ya ha descartado abstenerse si no hay un acuerdo que parece lejano, por lo que todo apunta a que a partir del 4 de marzo se abra el periodo de dos meses para una segunda investidura, a la que podría presentarse de nuevo Guardiola si consigue el apoyo de Vox.

Este miércoles Abascal ha insistido en quitar importancia a un voto negativo de su partido, por temor a que pueda pasarle factura en Castilla y León que celebra sus propias elecciones el próximo día 15. El líder de Vox ha insistido en que “no hay que precipitarse en los acuerdos. Lo importante es que sean firmes, que sean sólidos y que haya garantías de cumplimiento. No es tan importante llegar en un plazo concreto de una investidura”. Lo que sí ha advertido es que su partido no salió del gobierno castellano y leonés, en julio de 2024, “para investir [ahora] a un gobierno que haga exactamente lo mismo y que se dedique a promover la invasión migratoria o a colaborar con Pedro Sánchez en el reparto de la inmigración ilegal”. Dos meses después de las elecciones extremeñas, PP y Vox acordaron el pasado 23 de febrero resetear unas negociaciones que estaban empantanadas y partir de cero, aparcando para una segunda fase el reparto de cargos y consejerías y comenzando por la discusión del programa de gobierno, con intervención de la dirección nacional del PP.

En Almazán (Soria), que ha visitado dentro de su campaña para las elecciones autonómicas, ha intentado neutralizar la apelación al voto útil del líder popular, Alberto Núñez Feijóo. “No hay ningún tipo de riesgo de que la izquierda gobierne Castilla y León”, ha asegurado. “El Partido Socialista no va a tener capacidad de llegar a ningún pacto con nadie [para llegar al poder], salvo que pacte con el PP”, ha añadido con sorna. Su mensaje es que los electores pueden elegir la papeleta que más les guste, sin temor a que la izquierda se beneficie de la división del voto de la derecha. Falta por ver si ese argumento funciona en provincias como Soria, donde el PP habría arrebatado un escaño al PSOE de sumar los sufragios que recibió Vox, que no obtuvo ningún diputado.