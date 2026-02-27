El líder de Vox en Murcia desafía a Abascal tras su relevo y se niega a dejar el escaño

Al hasta ahora presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, le pilló por sorpresa que la dirección nacional del partido se quisiera deshacer de él. Arropado por media docena de simpatizantes que lo han recibido entre aplausos, el dirigente se ha prestado ante los medios de comunicación este viernes con gesto serio y ha cargado contra el partido al que llegó en 2019 de la mano de Javier Ortega Smith, también defenestrado en los últimos días. “A mí lo que me produce esto de verdad es tristeza. Tristeza porque un vehículo que podía ayudar a España a mejorar las cosas parece que a día de hoy no tiene los mejores conductores”, ha dicho.

Durante una larga comparecencia que ha generado gran expectación mediática, Antelo ha contado paso a paso cómo se gestó la invitación a marcharse sobre la que Santiago Abascal, asegura, no le ha dado ninguna explicación. “En España, por desgracia, nadie dimite, y quien dimite es porque ha hecho algo mal. Aquí en la Región de Murcia, a día de hoy se puede decir claramente que Vox es el partido con más afiliados por habitante de toda España, con una implantación territorial total y que, además, las expectativas electorales incluso nos ponen para ser primera fuerza en la región”, se ha defendido.

José Ángel Antelo, durante la rueda de prensa celebrada en la puerta del Ayuntamiento de Molina de Segura, este viernes. ALFONSO DURAN

La estructura regional de la formación saltó por los aires este jueves, cuando el Comité Ejecutivo Provincial (CEP) dimitió en pleno para forzar la marcha de Antelo y poner el partido en manos de una gestora designada desde Madrid. De la dirección nacional, ha asegurado, no ha recibido explicaciones sobre los motivos de estos cambios internos. “La verdad que es una situación extremadamente extraña. Yo creo que es una situación difícil de explicar”, ha apuntado.

Según su relato, la primera noticia que tuvo fue este miércoles, cuando le comunicaron que la ejecutiva nacional del partido había decidido prescindir de él y le pidió que dimitiera, como una decisión que había que acatar, ofreciéndole a cambio una portavocía nacional de Deportes, a lo que él se negó. “No hay que confundir lo que es la lealtad con lo que es la sumisión. La lealtad es de ida y vuelta; la sumisión es decir a todo que sí, aunque a veces no se tenga razón”, ha apuntado.

Ya ayer recibió vía WhatsApp otra propuesta del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que le ofrecía decir que la decisión de reformar el CEP había salido del propio Antelo, con lo que recibiría el apoyo en redes sociales de Abascal. Tras su negativa, fue cuando se produjo la dimisión en bloque del CEP obligando así a convocar la gestora. “Yo lo que he visto han sido malas artes con compañeros, que lo han pasado mal. Compañeros que me han llamado, alguno incluso entre lágrimas”, ha dicho al respecto.

Antelo ha asegurado que mantendrá su escaño en la Asamblea Regional de Murcia y ha criticado que el partido no le haya reconocido su trabajo desde los albores del partido en la comunidad autónoma, al que llegó prácticamente en sus inicios y del que se puso al frente en 2020, promovido también por la dirección nacional, tras la grave crisis que acabó con la expulsión de tres de los cuatro diputados que entonces tenía Vox en la Cámara autonómica.

Ha asegurado que todavía no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del partido sobre su salida ni ha hablado con Abascal, al que sí ha querido lanzar un mensaje: “España es lo importante, hay que unir fuerzas para cambiar al gobierno que tenemos y ahí es donde debemos de verdad tener el cien por cien del esfuerzo”. “Esta situación no es buena para Vox en Murcia, no es buena para España, que eso es lo que realmente lamento”, ha añadido.