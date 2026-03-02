Milei inaugura el año legislativo con su discurso más violento: “Ladrones, golpistas, asesinos”

Javier Milei reventó el acto de inauguración del año legislativo en el Congreso con un discurso plagado de ataques contra la oposición. El presidente argentino apareció eufórico, envalentonado por las últimas victorias legislativas, y dio rienda suelta a la lengua viperina con la que se hizo conocido como tertuliano televisivo para atizar a los legisladores kirchneristas. Estos comenzaron a devolverle los dardos verbales, en un clima cada vez más tenso. “Manga de ladrones, ignorantes, la justicia social es un robo”, lanzó Milei en los primeros minutos. Poco después, arremetió contra la expresidenta Cristina Kirchner, que cumple en arresto domiciliario una condena a seis años por corrupción: “Manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa”.

El líder ultra llegó al Palacio Legislativo minutos antes de las nueve de la noche, hora local, acompañado por su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei. Ambos forman una dupla inseparable. Karina Milei es el sostén emocional del mandatario, pero también la que decide quién tiene acceso a él y quién pierde su favor. A su lado caminaba también, aunque sin hablarse ni mirarse, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, distanciada desde hace meses.

El presidente se abrazó con todos sus ministros antes de comenzar el discurso entre gritos de “presidente” lanzados desde las bancas de su partido, La Libertad Avanza, y de los palcos en los que estaban los invitados. “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente también de ustedes, aunque no les guste. Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapa la mano de los bolsillos ajenos”, dijo Milei en su primer ataque hacia la oposición. El tono se mantuvo sin cambios a lo largo de todo el mensaje.

Milei atraviesa su momento más dulce desde que llegó a la Casa Rosada, dos años atrás. Con su partido reforzado por la victoria en las elecciones legislativas de octubre, en el último mes Milei ha logrado aprobar la mayor reforma laboral en 50 años y bajar la edad de imputabilidad penal a 14 años, entre otras leyes. Se esperaba un discurso institucional que elogiase esos logros, pero Milei optó por un tono agresivo y burlón que hacía difícil seguirle el hilo. Los constantes gritos de la oposición le daban pie para contestarlos una y otra vez en una intervención que se alargó durante casi dos horas. “Delicuentes”, “ladrones”, “golpistas”, “ignorantes”, “cavernícolas”, “asesinos” fueron algunos de los insultos que les dedicó.

Javier Milei durante el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación en Buenos Aires, Argentina, Juan Ignacio Roncoroni (EFE)

El mensaje presidencial arrancó con un repaso de la herencia recibida de manos del peronista Alberto Fernández a finales de 2023, que definió como una “situación de crisis terminal”. De haber continuado, “nos hubiera convertido en Venezuela”, opinó. En contraposición, Milei realzó los logros de su Gobierno, entre ellos el descenso de la tasa de la inflación, el recorte del gasto público, la eliminación del déficit fiscal y la bajada de impuestos. Las comparaciones entre la gestión anterior y la suya se repitieron sin parar. “Kukas, me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar y a la gran mayoría les encanta verlos llorar”, lanzó a los kirchneristas. Las respuestas de los opositores eran ininteligibles. No tenían micrófono y las cámaras oficiales evitaron enfocarlos durante toda la transmisión.

El presidente hizo un repaso a todas las leyes aprobadas en las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero. Arrancó con la sanción del primer presupuesto de su mandato. Continuó con la ley de inocencia fiscal, que ha cerrado cientos de causas abiertas contra evasores fiscales y alienta a los argentinos a usar los dólares sin declarar que tienen ahorrados. Le siguieron la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad penal.

Milei anticipó también lo que se viene para la segunda mitad de su mandato. Quiere reformar el Código civil y comercial, el esquema impositivo y el código aduanero y acelerar la apertura económica iniciada por su Gobierno. En este último punto, volvió a arremeter con dureza contra los grandes empresarios, a los que ha convertido en su último enemigo por cuestionar la entrada indiscriminada de bienes importados a bajos precios que ha provocado el cierre de numerosas industrias locales y puesto contra las cuerdas a otras.

Aunque se trata de un sector que lo apoya de forma mayoritaria, Milei calificó a los empresarios industriales de “corruptos” y de “cazadores de zoológico” que critican la apertura comercial para no tener que renunciar a sus beneficios por la falta de competencia. “Salvo este grupo de poder, el resto todos ganan”, señaló en referencia al descenso de los precios en bienes como ropa, calzado, tecnología o neumáticos, entre otros. “Muchos temen que en la Argentina de mañana falte trabajo, pero nosotros no. Todas las nuevas industrias van a suplir con creces la demanda de trabajo retirada por las viejas industrias, y con muchos mejores sueldos”, auguró en referencia al impulso que su gestión intenta dar a sectores como la energía, la minería y la inteligencia artificial.

Milei destacó que Argentina tiene “los minerales críticos que necesita Occidente”, además de otros recursos naturales necesarios para abastecer cadenas de producción a gran escala y alimentos. También una ubicación privilegiada de cara a la Antártida. Para atraer inversiones, anticipó que modificará normativas que contengan “prejuicios ambientalistas absurdos”, en una referencia velada a la Ley de Glaciares, que protege las reservas de agua dulce de las que dependen siete millones de argentinos residentes cerca de la cordillera de los Andes.

El presidente subrayó la importancia de la alianza estratégica que ha construido con el estadounidense Donald Trump, a quien le une una gran afinidad ideológica. “Es lo que nos permitió renegociar con el Fondo Monetario Internacional, salvar una crisis cambiaria, incrementar nuestro comercio exterior e impulsar la ola de inversión extranjera más importante de nuestra historia”. El presidente argentino alentó a otros gobiernos regionales a seguir su ejemplo y potenciar los vínculos con Estados Unidos: “Es hora de hacer de esto una política de Estado, tenemos que crear el siglo de las Américas, make Americas Great Again, de Alaska a Tierra del Fuego”.

Ahora que tiene el Congreso a sus pies, Milei quiere acelerar la reducción del Estado y levantar una nueva arquitectura institucional y jurídica que dé forma al país por las próximas décadas. Su tono confrontativo convierte esta misión en una declaración de guerra.