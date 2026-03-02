Telefónica ensaya la conectividad en la gestión de catástrofes en el MWC

En el marco del Mobile World Congress (MWC) 2026, Telefónica ha estructurado su participación en torno a tres grandes ejes de innovación en materia de conectividad y seguridad: el despliegue de soluciones para misiones críticas de emergencia y defensa, la experiencia de simulación en tiempo real en un rescate (Mission-Critical Dome) y su propuesta de seguridad cuántica (Quantum Telco)

La primera gran novedad, presentada en su stand de la Fira de Barcelona, se centra en una evolución integral de sus redes de emergencias, seguridad y defensa. La operadora ha diseñado una solución basada en tecnología dual, apta tanto para el entorno civil como militar, que permite restablecer capacidades críticas en escenarios de catástrofe en menos de una hora. Este dispositivo se apoya en una burbuja táctica 5G, una red privada virtual capaz de ser desplegada por tierra, mar y aire. La versatilidad de este nodo hiperconectado radica en su capacidad para integrar todos los elementos necesarios para la conectividad, incluyendo dispositivos que inicialmente no formaban parte de la red, requiriendo únicamente un generador eléctrico para su funcionamiento continuo.

Jesús Abraham, responsable de Innovación para Defensa y Seguridad de Telefónica España, ha destacado que esta propuesta permite a actores estratégicos, como centros sanitarios o empresas de logística, gestionar crisis en tres niveles diferenciados: estratégico, operacional y táctico. En una primera fase, la solución ejecuta un proceso de conciencia situacional que permite identificar áreas afectadas y localizar a personas en riesgo. Posteriormente, el despliegue del nodo 5G habilita una arquitectura de fog computing, que procesa y almacena datos en routers y servidores locales (edge) para optimizar el ancho de banda y reducir la latencia, evitando la dependencia absoluta de la nube en momentos donde cada segundo es vital.

Como segunda novedad destacada, Telefónica presenta la experiencia Mission-Critical Dome, una demostración técnica que traslada al visitante al centro de un operativo de rescate. Mediante la recreación de un entorno de ficción marcado por condiciones climatológicas extremas, la compañía simula el desbordamiento de un río en Barcelona que deja a un barrio sin luz ni conectividad. Para gestionar esta crisis, se ha establecido un puesto de mando y control centralizado en el propio stand del MWC, conectado en tiempo real con un puesto de mando avanzado en el Port Forum.

Esta demostración integra el uso de drones tácticos equipados con sistemas de localización que emplean la señal de los teléfonos móviles como balizas de emergencia, permitiendo detectar desaparecidos incluso en zonas de sombra de cobertura. Asimismo, el despliegue cuenta con dispositivos robóticos, incluyendo cuadrúpedos y vehículos guiados automáticos, que se comunican a través de un canal dedicado de telemetría y mando (TT&C). Gracias a la funcionalidad de Network Slicing, Telefónica garantiza que cada servicio, desde el streaming de vídeo para los equipos de rescate hasta los sistemas de telemedicina embarcados en drones, disponga de una subred virtual con la calidad y prioridad de tráfico necesarias para su correcto funcionamiento.

Tecnologías cuánticas

La tercera gran apuesta de la operadora para esta edición es Quantum Telco, una propuesta integral que sitúa a las tecnologías cuánticas en el terreno de la aplicación real. Esta iniciativa se articula sobre cuatro pilares estratégicos: las comunicaciones Quantum-Safe, la generación de ecosistemas, la computación aplicada y la creación de un hub criptográfico. Con esta propuesta, Telefónica busca transformar la complejidad de la física cuántica en herramientas de seguridad y eficiencia para empresas y administraciones, anticipándose a los riesgos que supondrá la futura computación cuántica para los sistemas de cifrado actuales.

Un punto crítico de la propuesta cuántica es la exhibición del sistema IQM Radiance, un ordenador cuántico de 54 qubits que representa la soberanía tecnológica europea. Este hardware será proporcionado al Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) y es la base de proyectos de investigación disruptivos, como el diseño inteligente de fármacos oncológicos desarrollado en colaboración con el Grupo Vithas y la Universidad Francisco de Vitoria. Este proyecto utiliza la potencia de cálculo cuántico para identificar moléculas capaces de combatir mutaciones específicas del cáncer de forma mucho más eficiente que los métodos tradicionales.

Complementando este pilar, Telefónica presenta su Quantum-Safe Cryptographic Hub, diseñado para ayudar a las organizaciones a migrar sus infraestructuras IT hacia algoritmos resistentes. A través del servidor IBM LinuxONE, la compañía muestra casos de uso que incluyen el inventario de riesgos criptográficos y la adopción de modelos de criptoagilidad, permitiendo a las empresas actualizar sus sistemas de seguridad de forma dinámica frente a nuevas amenazas. Juan Cambeiro, responsable de Proyectos de Cuántica Aplicada de Telefónica España, ha señalado que estas tecnologías ya no son una promesa de futuro, sino una realidad operativa que mejora la competitividad y seguridad de la sociedad.