Las aerolíneas mantienen suspendidos los vuelos a Oriente Próximo

Una agente de tierra inspecciona a los pasajeros junto a un cartel de vuelos cancelados a Oriente Medio en el Aeropuerto Internacional de Manila, Filipinas, el lunes 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Aaron Favila)

La mayoría de las compañías no venden billetes a la zona como mínimo hasta el miércoles

Las aerolíneas globales están cancelando de forma masiva los vuelos hacia y desde todo Oriente Próximo después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán el sábado, sumiendo a la región en un nuevo conflicto. El tráfico aéreo mundial amanece prácticamente bloqueado en toda la zona este lunes, ya que la respuesta de Irán ha obligado al cierre de importantes centros de conexión en Oriente Medio, que sirven de puente entre Europa y Asia, por tercer día consecutivo, dejando varados a decenas de miles de pasajeros en todo el mundo y alterando miles de vuelos.

La clausura generalizada de espacios aéreos afecta a los aeropuertos de Dubai, Doha y Zayed (Abu Dabi), bases principales de Emirates, Qatar Airways y Etihad, respectivamente. También cierran o restringen al máximo las operaciones de aviación comercial el aeropuerto internacional de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos), base de Air Arabia; Al Maktoum en Dubái, importante centro para compañías de bajko coste; el aeropuerto de Kuwait, base de operaciones de Kuwait Airways, y el de Baréin, desde el que vuela la nacional Gulf Air.

Desde el Ministerio español de Asuntos Exteriores se ha informado de que las embajadas españolas están operativas, prestando asistencia consular a los españoles y en busca de soluciones transitorias hasta que se restablezca el tráfico aéreo. Hay alrededor de 30.000 españoles en la región de Oriente Medio, según contabiliza el ministerio.

Esta es la información más reciente, de primera hora de este lunes, sobre el estado de los vuelos, organizada por aerolínea en orden alfabético y recogida por Reuters:

-Aegean Airlines

La mayor aerolínea de Grecia tiene suspendidos los vuelos hacia y desde Tel Aviv (Israel), Beirut (Líbano) y Erbil (Irak) hasta el 3 de marzo.

-Air France-KLM

Air France canceló las operaciones hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad hasta el 3 de marzo. KLM informó de que sus vuelos hacia y desde Dubái, Riad y Dammam podrían verse afectados hasta el 6 de marzo, y que los que van hacia y parten desde Tel Aviv fueron suspendidos.

-Air India

La aerolínea canceló todos los vuelos hacia y desde Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel y Catar hasta el 2 de marzo. También deja fuera de la programación algunos vuelos hacia y desde Europa el 2 de marzo.

-British Airways

British Airways, propiedad del grupo IAG, señaló que los clientes que viajen entre Londres y Abu Dabi, Amán, Baréin, Doha, Dubái o Tel Aviv hasta el 15 de marzo pueden cambiar la fecha de su vuelo sin costo para viajar antes o hasta el 29 de marzo. Quienes viajen hasta el 8 de marzo también pueden solicitar un reembolso completo.

-Cathay Pacific Airways

La aerolínea de Hong Kong aseguró que canceló todos sus vuelos hacia y desde Dubái hasta el 5 de marzo y suspendió sus vuelos hacia Riad hasta el 3 de marzo.

-Emirates

Emirates tomó la decisión de dejar en tierra todos los aviones programados hacia y desde Dubái hasta las 11:00 GMT del 2 de marzo.

-Etihad Airways

La aerolínea indicó que canceló todos los vuelos hacia y desde su centro de operaciones en Abu Dabi hasta las 10:00 GMT del 2 de marzo.

-Iberia

Desde la página web de Iberia no se permite buscar vuelos a la zona hasta el miércoles, 4 de marzo.

-Indigo

IndiGo, la mayor aerolínea de la India, se ha sumado a la suspensión de todos los vuelos que transitan el espacio aéreo de Oriente Próximo al menos hasta el 2 de marzo.

-Ita Airways

ITA Airways retiró los vuelos hacia y desde Tel Aviv y no utilizará el espacio aéreo de Israel, Líbano, Jordania, Irak e Irán hasta el 7 de marzo.

-Japan Airlines

Japan Airlines suspendió temporalmente sus vuelos entre Tokio y Doha, lo que afectó a unos 1.000 pasajeros en seis vuelos programados del 28 de febrero al 3 de marzo.

-Lot Polish Airlines

LOT Polish Airlines comunicó que todos sus vuelos hacia y desde Tel Aviv fueron cancelados hasta el 15 de marzo.

-Lufthansa

La aerolínea alemana deja de operar hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Amán, Dammam, Erbil y Teherán hasta el 8 de marzo, y los vuelos hacia y desde Dubái hasta el 4 de marzo.

-Malaysia Airlines

La aerolínea malasia ha dejado de volar hacia y desde Doha, Yeda y Medina hasta el 4 de marzo.

-Norwegian Air

La aerolínea nórdica suspendió todos los vuelos hacia y desde Dubái hasta el 4 de marzo, según un portavoz de la compañía. Añadió que no ha sido necesario tomar decisión alguna en los enlaces con Tel Aviv (Israel) ni Beirut (Líbano), ya que estos destinos solo operan en verano.

-Singapore Airlines

La aerolínea de Singapur ha dejado de operar hacia y desde Dubái hasta el 7 de marzo. Su aerolínea de bajo coste Scoot canceló los saltos hacia y desde Yeda hasta el 7 de marzo.

-Qatar Airways

La aerolínea mantiene inactiva temporalmente toda su programación hacia y desde Doha debido al cierre del espacio aéreo catarí.

-Turkish Airlines

La compañía turca canceló algunos vuelos hacia y desde Baréin, Dammam, Riad, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Siria y Emiratos Árabes Unidos, y ha pedido a los clientes que consulten su sitio web para obtener las últimas actualizaciones.

-Wizz Air

La aerolínea suspendió los vuelos hacia y desde Israel, Dubái, Abu Dabi y Amán hasta el 7 de marzo.