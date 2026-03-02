Transición asegura que solo el 5% del petróleo y el 2% del gas que consume España pasa por el estrecho de Ormuz

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha mandado un mensaje de calma este lunes al declarar que apenas el 5% del petróleo y el 2% del gas que consume el país pasan por el Estrecho de Ormuz. Este canal, por el que circula el 20% del gas natural licuado (GNL) y el petróleo que consume el mundo, está bajo el punto de mira después de que Irán amenazara con cerrarlo en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, que suma ya más de 600 muertos, 555 de ellos solo en Irán, según información de este lunes de la Media Luna Roja.

España, que ha condenado el ataque a la República Islámica, ha afirmado a través de la titular de Transición Ecológica, que el suministro energético del país se “encuentra ampliamente diversificado” y que esta situación lo que demuestra es “la vulnerabilidad que supone la dependencia energética exterior”. En este contexto, según Aagesen, “lo que se demuestra es la vulnerabilidad qu supone la dependencia energética exterior para nuestra economía y que la apuesta española y la europea es la más acertada”. En este sentido, consideró necesario “seguir acelerando la reducción de esta dependencia sustituyendo fósiles importados por energía renovable que es autóctona, y avanzar claramente la electrificación de toda la economía, tanto la española como la europea”.

Asimismo, ha dicho que el Gobierno español está coordinado con “sus socios en el marco europeo y también en la Agencia Internacional de la Energía, monitorizando la situación y, si se estima necesario, también se pueden aplicar medidas”.

El estallido del conflicto, que ya se ha saldado con la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, y buena parte de la cúpula del Gobierno, ha impactado en el barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, con una subida de más del 7% al mediodía de España, por encima de los 78 dólares por barril.

La energética Repsol, que ya se vio beneficiada por el ataque de Estados Unidos a Venezuela en enero por la reapertura de los mercados occidentales al petróleo venezolano, vuelve a subir en Bolsa este lunes más de un 4% a media sesión.