John Hoffman, organizador del Mobile World Congress: “La eliminación de los pisos turísticos en Barcelona no nos preocupa”

En el arranque de la vigésima edición Mobile World Congress, John Hoffman, consejero delegado y director de la empresa organizadora, GSMA, ha sido claro y contundente sobre la posibilidad de que Barcelona elimine los pisos turísticos de la ciudad en 2028. El organizador descarta que la medida pueda afectar a la celebración del Mobile: “Hace veinte años, cosas como Airbnb ni siquiera existían y utilizábamos otras opciones, como el alojamiento universitario. Seremos creativos y trabajaremos con nuestros socios para encontrar la manera de que la gente siga participando en el MWC en los próximos años”, ha dicho en una entrevista a SER Catalunya.

Hoffman no ha mostrado el mismo respaldo respecto a la tasa turística, susceptible de duplicarse de aquí a tres años: “Habrá que verlo, el coste de asistencia es algo a tener en cuenta”, ha respondido. Y aconseja ser precavido: “Mientras la rentabilidad de la inversión sea positiva, estoy seguro de que seguirá habiendo mucho interés, pero debemos ir con cuidado. No podemos ponernos un precio que nos deje fuera de mercado”, ha señalado.

El Mobile confía en igualar este año el récord de 109.000 visitantes que lograron en 2019 y 2025. Son casi el triple de los que asistieron a la primera edición del congreso en Barcelona hace veinte años, en 2006.

Una mujer disfrazada de robot muestra el último modelo de un 'smartphone' en la primera jornada del Mobile World Congress en Barcelona. Bruna Casas (REUTERS)

“El MWC, Barcelona y Cataluña hemos creado una gran colaboración público-privada y hemos podido mostrar no solo la ciudad, sino también la región y, de hecho, toda España, gracias a la presencia de la prensa internacional”, ha explicado Hoffman. El foco central esta cita es la tecnología, pero desde la organización no se cierran a proyectar la cultura, la gastronomía o las artes. “Creo que ha sido una gran oportunidad para que Barcelona esté en primera línea”, ha subrayado.

Cataluña no es la única beneficiada: “Barcelona nos ha aportado cultura de comunidad, una cultura abierta, de aceptar la tecnología”, cuenta el consejero delegado. Hoffman asegura que la mejor forma de devolver a la ciudad lo que han recibido es prolongar el evento. En 2012 se creó la Mobile World Capital, un compromiso de 365 días al año que trabaja en aspectos de legado, “Creo que ha sido una relación mutuamente beneficiosa durante estos veinte años”, ha recalcado.

40 empresas de Israel

En veinte años de congreso, el apoyo institucional ha sido constante: “Hemos pasado por muchas administraciones en los tres niveles. Han sido seis o siete gobiernos diferentes. Tanto por el Ayuntamiento, como por la Generalitat y el gobierno español nos hemos sentido muy acogidos, muchísimo”, ha expuesto Hoffman. Por este motivo, niega el consejero delegado que haya habido una intención real de trasladar el Mobile a Madrid y, ha subrayado, su compromiso con Barcelona va para largo: “No creo que haya nada que nadie deba hacer para “retenernos”, tenemos un acuerdo a largo plazo y, mientras sea mutuamente beneficioso para ambas partes, estoy seguro de que seguiremos considerando Barcelona nuestro hogar”.

En esta edición del MWC, la inteligencia artificial es la favorita como protagonista, pero no estará sola. “El Mobile está centrado en el móvil, pero este año probablemente el 60% de nuestros asistentes serán de industrias verticales (sectores como la sanidad, las finanzas o la agricultura)”, ha explicado Hoffman. Los ponentes políticos son otra de las principales atracciones del evento: más de 190 delegaciones internacionales que desarrollan políticas para ayudar a definir y regular la tecnología, se encontrarán en el MWC. “Es el mayor encuentro fuera de las Naciones Unidas”, ha puntualizado.

El Ayuntamiento de Barcelona quería prohibir la presencia de compañías israelíes en el congreso por el genocidio en Palestina, pero finalmente serán unas cuarenta —algunas de ellas con financiación pública— las que lleguen al Mobile. Hoffman asegura que son una organización muy inclusiva: “Damos la bienvenida a todo el mundo, excepto a quienes están bajo sanciones internacionales. Si están sancionados por la Unión Europea, el Gobierno del Reino Unido o el Gobierno de los Estados Unidos, no se les permite participar. Israel no está en ninguna lista de sanciones, así que les damos la bienvenida”, ha detallado. Además, este año el Mobile contará por primera vez con delegaciones y empresas de la región palestina. “En 4YFN tendremos por primera vez la participación del ministro palestino de Telecomunicaciones”, ha añadido Hoffman.