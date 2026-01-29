El Mobile World Congress prevé generar 585 millones y congregar a más de 100.000 visitantes

El Congreso Mundial de Móviles (MWC, por sus siglas en inglés) prevé generar en la edición de este año 585 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,3% respecto a la edición de 2025, según la patronal GSMA, que organiza el evento. El acontecimiento, que tendrá lugar entre el 2 y el 5 de marzo de 2026 en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, espera volver a congregar más de 100.000 visitantes de más de 200 países. Los organizadores, que han manifestado su pésame por el accidente ferroviario de Adamuz, han confiado en que se solventarán los problemas que movilidad que se han producido en la última semana en Barcelona.

El presidente de GSMA, John Hoffman, ha resaltado que este año se cumplen 20 años desde que aterrizaran en la capital catalana. “Barcelona es donde ocurre todo. Es algo en lo que trabajamos muy, muy duro para que siga siendo igual, pero a la vez innovador”, ha afirmado el presidente de GSMA, quien ha calculado que en estas dos décadas el evento ha permitido crear alrededor de 100.000 puestos de trabajo temporales.

Según Hoffman, la apuesta de la patronal de los móviles por Barcelona es “firme” a pesar de su buena valoración del arranque del evento en Doha. “En Barcelona es donde pasan las cosas”, ha afirmado. “Barcelona nuestro hogar. Podéis preguntarme cuándo será el próximo contrato. Ya lo sabemos: es para siempre”, ha subrayado. La directora de Marketing de GSMA, Lara Dewar, ha agregado que Barcelona permitirá ofrecer una “combinación única” de exhibición, liderazgo, startups y debate sobre políticas públicas.

GSMA ha apostado en esta edición por el sector espacial, los aeropuertos del futuro y la movilidad inteligente como grandes novedades. Una de las principales novedades será ‘Nuevas Fronteras’, una zona en el Hall 6 dedicada a la conectividad por satélite y el sector espacial, en el que estarán la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, y el vicepresidente de ingeniería de Starlink, Michael Nicolls.

También habrá ‘CircuitX’, que mostrará en el Circuit de Barcelona-Catalunya los últimos avances en movilidad inteligente y experiencias inmersivas; y ‘Airport of the Future’, una propuesta ubicada fuera del recinto sobre aviación, que contará con socios como la zona Airbus y Outsight y con una demo con etiquetas digitales para equipaje y pasaportes de viaje para mascotas de Aena.

Además, el MWC mantiene el 4 Years From Now (4YFN), dedicado a los emprendedores, inversores y empresas innovadoras del sector de las startups. Como novedad, el 4YFN cuenta este año con un ticket específico, con un precio de 399 euros, y un acceso exclusivo en la zona norte del recinto, y en los 4YFN26 Awards se presentarán 20 startups bajo la mirada de inversores con una capacidad total de inversión de 60.000 millones de euros.