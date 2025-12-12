Fira Barcelona acelera los ingresos hasta los 350 millones con la gestión del Circuit de Catalunya

Fira de Barcelona cierra el año con unos ingresos de 350 millones de euros, un aumento del 17%. Es una cifra sin precedentes que abunda en la senda de crecimiento del organismo de titularidad público-privada en un año en que más allá de las ferias, salones y certámenes de promoción comercial e industrial se ha estrenado en la gestión del Circuit de Catalunya. El Gran Premio de F1, la carrera de MotoGP y otros eventos que se organizan en el Circuit suponen el 13% de la facturación de Fira, con la previsión de que siga creciendo con actividades vinculadas a las nuevas formas de movilidad y a la proyección que supone poder organizar en las instalaciones de la pista de carreras de Montmeló algunos de los actos del todopoderoso Mobile World Congress (MWC).

Durante la presentación de resultados que se ha realizado este viernes, el conseller de Empresa Miquel Sàmper ha destacado que Fira Barcelona es sinónimo de “ocupación de calidad” y “riqueza para Cataluña” y ha valorado positivamente que la entidad “no deja de crecer” impulsada por la “solidez de los eventos que organiza”. Salones como Alimentaria o Expoquimia suman más de medio siglo de vida y, junto con el Saló de l’Ensenyament, Caravaning, Construmat o el Salón Náutico, suponen la base consolidada que ha permitido propulsar eventos de referencia mundial como el MWC, ISE o Smart City Expo World Congress. El hecho que Fira de Barcelona haya asumido la gestión del Circuit de Catalunya tiene que posibilitar, según Sàmper, que “el impacto del Circuit vaya más allá de las pruebas de motor, con una diversificación de actividades”.

El presidente del consejo de administración de Fira, Pau Relat, ha celebrado la “excelente evolución” que muestran los resultados y el director general de Fira, Constantí Serrallonga, ha subrayado que “la institución vive uno de sus mejores momentos”.

Ni el uno ni el otro se han mostrado preocupados por la reciente marcha a Madrid del salón inmobiliario The District, “entra dentro de la normalidad”, han zanjado, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntado que el consistorio tiene encima de la mesa propuestas para organizar en el futuro un salón especializado en la vivienda social y protegida, un ámbito económico “en alza” y “con mucho recorrido en los próximos años”, ha dicho.

La actividad de la institución ferial tiene un impacto económico de más de 6.000 millones de euros en Cataluña y genera 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Durante la primavera de 2026 está previsto comenzar las obras para transformar el recinto de Montjuïc en un espacio “moderno, urbano y único en Europa”, y el corte de cinta se espera para 2029. El proyecto de remodelación está ligado a una renovación del entorno que remodelará el barrio del Poble Sec y hará posible la construcción de 550 pisos de protección oficial, ha señalado el alcalde.