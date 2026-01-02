Ir al contenido
América
Jair Bolsonaro

El expresidente Bolsonaro sale del hospital tras ocho días internado y pasar por quirófano

El expresidente de Brasil regresa a la comisaría de Brasilia donde cumple una larga condena por golpismo

Naiara Galarraga Gortázar
Naiara Galarraga Gortázar
São Paulo -
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro recibió el alta médica este jueves, Año Nuevo, y abandonó el hospital de Brasilia donde ingreso el día de Nochebuena y ha regresado a la comisaría en la que está preso desde noviembre por liderar una conspiración golpista. El político de extrema derecha ha estado internado ocho días durante los cuales ha sido sometido a una intervención quirúrgica programada para tratar una hernia inguinal bilateral y a tres procedimientos más para intentar acabar con las recurrentes crisis de hipo que sufre. Horas antes de la salida, el juez Alexandre de Moraes denegó la petición de los abogados de Bolsonaro de que le permitiera a su cliente quedar recluido en prisión domiciliaria a causa de sus problemas de salud.

Bolsonaro ha sido trasladado poco antes de las siete de la tarde desde el hospital hasta la superintendencia de la Policía Federal en un coche sin distintivos, seguido de una nutrida escolta motorizada. Poco antes, su esposa ha salido del centro hospitalario privado donde su marido ha estado ingresado.

El juez Moraes alegó, al rechazar la solicitud de Bolsonaro para cumplir la condena en su casa por motivos de salud, que “a diferencia de lo que alega la defensa”, el estado de salud del anterior mandatario no ha empeorado durante su hospitalización, sino que hubo un “cuadro clínico de mejoría de las molestias que venía sintiendo, tras someterse a nuevas cirugías electivas”.

El magistrado del Tribunal Supremo recuerda en su auto que al ordenar que Bolsonaro cumpliera la pena en una comisaría y no en una prisión estipuló la presencia de un equipo médico pendiente de la salud del preso las 24 horas del día, autorizó que fuera tratado por profesionales de su confianza y que sus parientes le leven comida casera.

Bolsonaro fue hospitalizado, con autorización judicial, para entrar en el quirófano y tratarse de las hernias. Sus médicos decidieron después someterlo al bloqueo con anestesia de los nervios frénicos para eliminar los espasmos recurrentes que padece a consecuencia de los problemas gastrointestinales que tiene como secuela de la puñalada que sufrió en la campaña de 2018.

Además de las crisis de hipo y de las hernias ahora corregidas, Bolsonaro sufre hipertensión y apnea del sueño. Ha empezado a tomar antidepresivos a petición propia porque los espasmos del diafragma le minan el ánimo.

Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel y a la inhabilitación por encabezar una conspiración golpista para mantenerse en el poder tras perder las elecciones en 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde su celda, el líder de la derecha brasileña ha designado a su hijo Flávio Bolsonaro, senador, como precandidato presidencial. Se enfrentaría a Lula, que concurrirá a la reelección.

Sobre la firma

Naiara Galarraga Gortázar
Naiara Galarraga Gortázar
Naiara Galarraga Gortázar - twitter
Es corresponsal de EL PAÍS en Brasil. Antes fue subjefa de la sección de Internacional, corresponsal de Migraciones, y enviada especial. Trabajó en las redacciones de Madrid, Bilbao y México. En un intervalo de su carrera en el diario, fue corresponsal en Jerusalén para Cuatro/CNN+. Es licenciada y máster en Periodismo (EL PAÍS/UAM).
