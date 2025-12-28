El apellido Bolsonaro, ¿una ventaja o un lastre ante las presidenciales de Brasil en 2026?

El primogénito del clan se presenta como una versión moderada de su padre, mientras la derecha clásica defiende un candidato ajeno a la familia

Nueve de cada diez brasileños no se arrepienten de su voto en las últimas presidenciales, en 2022, según una encuesta de esta misma semana. Ese dato parece anticipar que el duelo electoral que se resolverá en octubre de 2026 será duro, porque nunca hubo en Brasil una victoria tan ajustada como aquella. El vencedor le sacó menos de dos puntos al perdedor. La mayor incógnita en esta ocasión es quién se medirá en las urnas con el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, que aspira a la reelección para redondear su carrera con un cuarto mandato. Y por ahora todo en la derecha gira en torno al clan Bolsonaro y su marca política. El patriarca, Jair Messias Bolsonaro, 70 años, quiere a su hijo mayor en la boleta. Desde la celda donde está preso, ya lo ha lanzado como precandidato. El apellido Bolsonaro todavía es un valiosísimo activo político para su familia; en cambio, para sus aliados en la derecha menos ideológica, se ha convertido más bien en un lastre.

Aunque el anuncio ha sido saludado por ultras extranjeros, como el presidente argentino, Javier Milei, o el español Santiago Abascal, líder de Vox, la reacción en Brasil está lejos del entusiasmo, a tenor de las señales desde el centroderecha y de las encuestas.

El elegido es Flávio Bolsonaro, de 44 años, conocido en la familia como 01. Abogado, lleva media vida en política, ahora en el Senado. Los primeros compases de la campaña son un festival de negociaciones a muchas bandas, gestos y declaraciones que los analistas leen como hojas de té.

El bolsonarismo ha sufrido una dolorosa derrota ante su bestia negra, el poderoso juez Alexandre de Moraes, que también es humillante porque es obra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Washington ha retirado las sanciones contra él y su esposa, instigadas por un hijo de Bolsonaro.

La familia sí ha logrado devolver la atención hacia el encarcelamiento del padre, a cambio de aparcar la demanda de una amnistía. La Cámara de Diputados ha abierto la puerta a reducir las penas de cárcel a los golpistas, incluido el expresidente. De entrada, la medida cuenta con el respaldo de los grandes diarios, que han editorializado a favor de recortar unas condenas que califican de exageradas.

Poco más de un mes después de ingresar en prisión, Bolsonaro dejó su celda privada para pasar por quirófano. La mañana del día de Navidad se operó de una doble hernia en la ingle en un hospital privado de Brasilia. La operación fue autorizada por el juez de Moraes, que impuso varias restricciones: agentes de la Policía Federal custodiando su habitación las 24 horas, total prohibición de celulares y cualquier otro aparato electrónico en el cuarto y visitas únicamente de su esposa, Michelle Bolsonaro y de dos de sus hijos: el concejal Carlos Bolsonaro y el senador Flávio. Este último aprovechó la operación para leer, desde la puerta del hospital, una carta escrita por Bolsonaro, en la que reitera que él es el elegido para sustituirle en las elecciones presidenciales de 2026. “Entrego lo más importante en la vida de un padre: su propio hijo, para rescatar a nuestro Brasil. Se trata de una decisión consciente, legítima y amparada en el deseo de preservar la representación de los que confiaron en mí”, dice una parte del mensaje.

Ya en campaña, Flávio apela a que lleva el apellido en la sangre. Pero también se presenta ante el electorado como “un Bolsonaro más centrado, más moderado” que el patriarca. Y para probarlo cuenta que él sí se vacunó de la covid, dos veces.

Con ese discurso apela al centroderecha clásico, al electorado —y a los partidos— que son el fiel de la balanza, los que deciden las elecciones. Pero esas siglas, conocidas como el centrão (el gran centro), con escaso o nulo contenido ideológico, tenían otro candidato preferido, también conservador, también liberal, pero, importante, que no se apellida Bolsonaro. Para esa constelación de partidos, si no puede ser el Bolsonaro original porque está en una celda para una buena temporada, mejor alguien ajeno a la familia que una mala copia. Y es que ninguno de los cuatro hijos adultos —todos en política— ha heredado el carisma de su padre.

El preferido del centrão es claramente Tarcísio de Freitas, 50 años, gobernador de São Paulo, y si no, otros gobernadores de centroderecha, como dejó claro Gilberto Kassab, uno de los operadores políticos más destacados de Brasil. Cuando Kassab sale de la trastienda para hablar en público, el Brasil político toma nota. Y este jueves dejó claro que no apuesta por un Bolsonaro. “Yo todavía entiendo que Tarcísio es el mejor candidato para Brasil (…) Deseo buena suerte a Flávio. Si Tarcísio no fuera candidato, apoyaremos a uno de los dos [gobernadores]”.

De Freitas, al que todos conocen por su nombre de pila, se mueve entre la lealtad total a Bolsonaro, que lo hizo ministro y gobernador del Estado más rico, y el énfasis en su perfil más tecnócrata y moderado. Sabe que la edad juega a su favor, no tiene prisa por lanzarse a la Presidencia.

En la más reciente encuesta de Datafolha, Lula vencería a Flávio por 15 puntos en una segunda vuelta. A De Freitas, el actual presidente le sacaría cinco puntos. Y entre ambos se sitúa en la simulación otra Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, 43 años, tercera esposa del patriarca.

Porque al pulso del clan con el resto de la derecha se suma el pulso familiar. La antigua primera dama es el más carismático de los Bolsonaro tras su esposo. Su nombre suena como una hipotética candidata a vicepresidenta con el gobernador de São Paulo o como senadora.

La señora Bolsonaro aparcó sus reticencias iniciales para embarcarse en una carrera política que ha tomado más vuelo del que muchos, incluido su marido, pronosticaban. Como presidenta del área dedicada a la mujer del Partido Liberal, en el que milita buena parte de la familia, es un buen gancho para atraer electoras conservadoras.

Tras un fuerte enfrentamiento público con sus hijastros, a cuenta de una candidatura regional, que el patriarca tuvo que pacificar y el anuncio de que este quiere a Flávio como su relevo, ella cayó enferma. Se ha tomado una baja médica y dejado en suspenso su actividad política. El congreso del ala femenina del PL, previsto para este sábado en Río de Janeiro, ha sido aplazado.

La esposa de Bolsonaro, Michelle, presidenta del área femenina del Partido Liberal, en una protesta bolsonarista en 2024, en Río de Janeiro. Bruna Prado (AP)

Cuando a finales de los ochenta el ejército brasileño le enseñó la puerta de salida a Jair Bolsonaro por graves amenazas e indisciplina, el militar en la reserva vio una oportunidad de ganarse la vida en política. Empezó como concejal en Río de Janeiro, defendiendo las demandas salariales de los soldados. Y, elección a elección, fue construyendo lo que parecía una anodina carrera política. Eso sí, con un objetivo estratégico, no descuidar el futuro de sus esposas e hijos. Uno por uno, los impulsó a seguir sus pasos y nació así una especie de Bolsonaro S. A., algo que tampoco es infrecuente en este país de dinastías políticas.

Su primera esposa, Rogéria Bolsonaro, madre de los tres hijos mayores, fue una de las primeros miembros… hasta que, aprovechando que él ya estaba en el Congreso en Brasilia, decidió defender sus propias opiniones y posturas como concejala en Río. El patriarca no dudó en lanzar contra ella a uno de los hijos que tienen en común, entonces un chaval de 17 años, que debutó en la vida pública arrebatando a su madre el escaño familiar.

Un cuarto de siglo después, Bolsonaro padre, al que en familia conocen como el capitán, principal activo de la marca familiar, está encarcelado e inhabilitado por liderar una intentona golpista. Pero tiene a los suyos estratégicamente distribuidos.

De izquierda a derecha, Carlos Bolsonaro, concejal; el patriarca, Flávio, senador y precandidato presidencial; y Eduardo, diputado, en 2019.

El senador Flávio, 01, intenta vencer las muchas resistencias para una carrera presidencial; el concejal Carlos, 43 años, conocido como 02, acaba de anunciar que deja el escaño carioca que le quitó a su madre para dar el salto al Senado; el diputado Eduardo o 03, de 41 años, marchó a vivir a Estados Unidos para conseguir apoyo de Trump y la red ultra internacional para salvar a su padre y ahora está imputado por coacciones al Tribunal Supremo, sin visos de regresar a corto plazo; Renan Jair o 04, de 27 años, hijo del segundo matrimonio, logró su primer mandato de concejal tras ser elegido con la mejor votación de la ciudad de Balneario Camboriú.