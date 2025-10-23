Lula da Silva confirma que aspirará a un cuarto mandato en las elecciones de Brasil de 2026

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que cumplirá 80 años la semana próxima, ha confirmado este jueves que volverá a presentarse a las elecciones de octubre de 2026 para aspirar a un cuarto mandato. El anuncio se ha producido durante una conferencia de prensa en Yakarta (Indonesia), donde se encuentra en visita oficial. “Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil”, le ha dicho Lula a su homólogo indonesio, Prabowo Subianto, según el discurso leído por el mandatario brasileño y divulgado por su Presidencia.

El líder progresista ha aseverado que está “preparado para disputar otras elecciones”. Y ha remarcado que, pese a su edad, tiene “la misma energía” que cuando contaba 30 años. “Nos veremos muchas veces más”, le ha dicho a Subianto, “y haré que la relación entre Indonesia y Brasil sea más valiosa”.

El anuncio se ha producido tras la firma de varios acuerdos bilaterales sobre energía, minería, agricultura y tecnología, durante una ceremonia en el Palacio Presidencial de Yakarta. Lula y Subianto, además, han acordado avanzar en un Acuerdo de Comercio Preferencial Mercosur-Indonesia antes de diciembre. Tras la visita oficial a Indonesia, el mandatario brasileño viajará a Malasia, donde participará en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en la que se prevé un posible encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Lula, fundador del Partido de los Trabajadores (PT), gobernó en dos períodos consecutivos entre 2003 y 2011; más de una década después de dejar el cargo, regresó al poder el 1 de enero de 2023, tras derrotar en las elecciones al hasta entonces presidente, Jair Bolsonaro. Este ha sido recientemente condenado por intentar un golpe de Estado para evitar esa alternancia de poder.