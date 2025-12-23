Ir al contenido
Cataluña
SALVADOR ILLA

Salvador Illa sobre la crisis social en Badalona: “La irresponsabilidad no sale gratis, tiene consecuencias”

El presidente de la Generalitat pide “calma” a los vecinos ante la situación por los desalojados del B9

Salvador Illa crisis Badalona
Àngels Piñol
Àngels Piñol
Barcelona -
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que su Ejecutivo trabaja para resolver la situación de crisis social en Badalona, ha pedido “calma” a los vecinos y ha asegurado que garantiza que se cumpla la ley. “La irresponsabilidad no sale gratis, tiene consecuencias”, ha asegurado Illa en clara alusión al alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol. El presidente catalán ha augurado que en las próximas horas habrá “signos palpables” de mejora de la situación, y ha afirmado que el Govern trabajará para garantizar la convivencia de acuerdo a “los valores humanistas que sustentan la acción de su Ejecutivo”, según él.

Illa, que ha explicado que ha hablado con Albiol por teléfono, ha rechazado entrar en polémicas directas: “Lo que le tenía que decir [a Albiol] se lo he dicho en privado”. Albiol ha descrito este martes por la mañana el asentamiento del antiguo instituto B9 desalojado hace una semana en Badalona como una organización criminal en la que había “mafia, prostitución y drogas, y los capos cobraban a la gente para dormir”. En una entrevista en el programa Aquí Catalunya de SER Catalunya, el edil ha reiterado que no hay sitio en la ciudad a largo plazo para los más de 400 desalojados.

Para Illa “quizás hay gente que quiere que los ciudadanos pierdan la cabeza, yo no” y ha alabado la tarea de las entidades sociales que “ayudan con discreción a resolver los problemas, no dan entrevistas”. Unas 400 personas se manifestaron ayer en apoyo a los desalojados de uno de los mayores asentamientos de Cataluña hasta que fueron forzados a moverse la semana pasada por orden judicial. Los concentrados se reunieron delante del antiguo albergue Can Bofí Vell, cerrado por el alcalde Xavier García Albiol, y ocupado de nuevo por un grupo de expulsados del B9.

El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, ha culpado este martes de la tensión por el desalojo en Badalona a la “dimisión de liderazgo” del presidente catalán, Salvador Illa, y a la “actitud incendiaria” del alcalde badalonés.

Sobre la firma

Àngels Piñol
Àngels Piñol
Redactora de la sección de Cataluña desde 1989. Antes fue corresponsal durante dos años en Tarragona. Licenciada en Ciencias de la información por la UAB y con estudios de Derecho en la UOC, se dedica a la información política desde 2009 y puntualmente cubre el Liceu. Ha sido redactora de sucesos, de deportes -cubrió 14 años el Barça- y de local.
Más información

Xavier García Albiol desalojados de Badalona

﻿Unas 400 personas se manifiestan a favor de los desalojados del B9 entre protestas de vecinos

Rebeca Carranco | Barcelona

Los partidos catalanes acusan a Albiol de “sembrar odio” y de hacer un “show” con los sintecho en Badalona

Marc Rovira | Barcelona

