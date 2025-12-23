Salvador Illa sobre la crisis social en Badalona: “La irresponsabilidad no sale gratis, tiene consecuencias”

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que su Ejecutivo trabaja para resolver la situación de crisis social en Badalona, ha pedido “calma” a los vecinos y ha asegurado que garantiza que se cumpla la ley. “La irresponsabilidad no sale gratis, tiene consecuencias”, ha asegurado Illa en clara alusión al alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol. El presidente catalán ha augurado que en las próximas horas habrá “signos palpables” de mejora de la situación, y ha afirmado que el Govern trabajará para garantizar la convivencia de acuerdo a “los valores humanistas que sustentan la acción de su Ejecutivo”, según él.

Illa, que ha explicado que ha hablado con Albiol por teléfono, ha rechazado entrar en polémicas directas: “Lo que le tenía que decir [a Albiol] se lo he dicho en privado”. Albiol ha descrito este martes por la mañana el asentamiento del antiguo instituto B9 desalojado hace una semana en Badalona como una organización criminal en la que había “mafia, prostitución y drogas, y los capos cobraban a la gente para dormir”. En una entrevista en el programa Aquí Catalunya de SER Catalunya, el edil ha reiterado que no hay sitio en la ciudad a largo plazo para los más de 400 desalojados.

Para Illa “quizás hay gente que quiere que los ciudadanos pierdan la cabeza, yo no” y ha alabado la tarea de las entidades sociales que “ayudan con discreción a resolver los problemas, no dan entrevistas”. Unas 400 personas se manifestaron ayer en apoyo a los desalojados de uno de los mayores asentamientos de Cataluña hasta que fueron forzados a moverse la semana pasada por orden judicial. Los concentrados se reunieron delante del antiguo albergue Can Bofí Vell, cerrado por el alcalde Xavier García Albiol, y ocupado de nuevo por un grupo de expulsados del B9.

El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, ha culpado este martes de la tensión por el desalojo en Badalona a la “dimisión de liderazgo” del presidente catalán, Salvador Illa, y a la “actitud incendiaria” del alcalde badalonés.