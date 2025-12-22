Ir al contenido
Cataluña
Inmigración

﻿Unas 400 personas se manifiestan a favor de los desalojados del B9 entre protestas de vecinos

Los Mossos blindan la concentración para evitar enfrentamientos

Rebeca Carranco
Rebeca Carranco
Barcelona -
Ir a los comentarios

Unas 400 personas se han manifestado este lunes por la tarde en apoyo a los desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona, uno de los mayores asentamientos de Cataluña hasta que fueron forzados a moverse la semana pasada por orden judicial. Los concentrados se han reunido delante del antiguo albergue Can Bofí Vell, cerrado por el alcalde Xavier García Albiol, y ocupado de nuevo por un grupo de expulsados del B9.

Los Mossos d’Esquadra han blindado la concentración para evitar enfrentamientos con algunos vecinos de la zona, que se han colocado en los laterales de la protesta. A un lado, coreaban el lema de su pancarta: “contra los ataques racistas, unidad de clase”. Al otro, les gritaban “no es racismo, es civismo” o “lleváoslo a vuestra casa”.

La protesta ha sido convocada un día después de que un grupo de vecinos evitase el domingo que las entidades sociales acogiesen a 15 personas en la iglesia de Mare de Déu de Montserrat del barrio de Sant Crist. Con ellos se ha reunido también Albiol este lunes, tan solo a unos cientos de metros de la protesta de Can Bofí Vell. En declaraciones a los medios, Albiol ha dicho que ha explicado a los vecinos que los desalojados “no son conflictivos” y que se proyecta que puedan pernoctar en la parroquia unos 30 días. “He intentado hacerles ver que las 15 personas están tuteladas, pero es cierto que el tema de la ocupación legal la sufren desde hace mucho tiempo y no quieren correr ningún riesgo”, ha expresado el alcalde de Badalona.

Después de la reunión con el alcalde, algunos vecinos han expresado su intención de acercarse a la manifestación de apoyo a los desalojados. Los Mossos han intensificado sus controles en los alrededores para evitar que ambos grupos se juntasen.

“Las personas del albergue están orgullosas del apoyo recibido”, ha asegurado Mamadou Seydi, erigido como portavoz de los convocantes de la protesta a favor del B9. “Ayer estaban asustados, hoy saben que no están solos”, ha añadido, mientras se mezclaban proclamas entre los dos bandos de la manifestación. “Contra el racisme, unitat de clase”, “Albiol, racista, ets un feixista” se enfrentaban a “¡Llévatelos a tu casa! Esto no es vuestro barrio”. La protesta ha finalizado poco antes de las nueve de la noche, sin que el enfrentamiento hubiese pasado de gritos en la distancia.

Sobre la firma

Rebeca Carranco
Rebeca Carranco
Rebeca Carranco - twitter
Reportera especializada en temas de seguridad y sucesos. Ha trabajado en las redacciones de Madrid, Málaga y Girona, y actualmente desempeña su trabajo en Barcelona. Como colaboradora, ha contado con secciones en la SER, TV3 y en Catalunya Ràdio. Ha sido premiada por la Asociación de Dones Periodistes por su tratamiento de la violencia machista.
