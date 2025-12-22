Los partidos catalanes acusan a Albiol de “sembrar odio” y de hacer un “show” con los sintecho en Badalona

El alcalde de Badalona Xavier García Albiol está en la diana de las críticas de la mayoría de partidos políticos en Cataluña por el desamparo en el que ha dejado a centenares de personas sin techo, tras ser desalojadas la semana pasada de un antiguo instituto de la ciudad. Esquerra Republicana, a través de su portavoz Isaac Albert, ha acusado al alcalde del PP de hacer un “show” con una situación de “miseria”, y le reprocha que su prioridad es terminar sacando “un rédito político” con el desalojo. Albert ha remachado que el proceder de García Albiol es “lamentable”. El PSC también alimenta la idea de que lo que conviene en este caso es una gestión “discreta” y “no buscar rédito mediático”. Los Comuns, por su parte, señalan que el alcalde se ha dedicado a “sembrar el odio y el problema del sinhogarismo a diferentes barrios de la ciudad”.

El desalojo del antiguo instituto B9 ha dibujado una suerte de efecto bumerán para Xavier García Albiol. El alcalde de Badalona presumió públicamente de promover la expulsión de los migrantes, pero sin prever la posibilidad que los sintecho buscarían otros refugios para resguardarse. Combinó la celebración del desahucio con la exención de responsabilidades sobre lo que ocurra a partir de ahora con los residentes: “Pedro Sánchez dice que hemos de acoger a todo el mundo, pues ahora le corresponde a él buscarles una vivienda”, dijo el pasado miércoles. Un grupo de los migrantes subsaharianos expulsados del centro de enseñanza permanecen instalados, desde hace unos días, en Can Bofí Vell, un albergue municipal para personas sin hogar que cerró el año pasado, ya durante el mandato de Albiol.

“El problema no desaparece, cambia de barrio”, ha manifestado la agrupación de Junts en Badalona, al tiempo que ha aprovechado para denunciar que el PP vetó el traspaso de competencias sobre inmigración a la Generalitat.

“Él es muy valiente contra los más desfavorecidos y, en cambio, es incapaz de gestionar los problemas de su propia ciudad”, ha denunciado Aïda Llauradó, portavoz de los Comuns en Badalona, en una comparecencia junto a la coordinadora del partido, Candela López. Han apuntado que se trata de un caso de racismo institucional: “El PP lo que está haciendo en su batalla también contra la extrema derecha es instrumentalizar a los colectivos inmigrantes para generar odio”. Desde ERC, Isaac Albert ha señalado que “no es aceptable esta deshumanización por parte de un alcalde”, y también ha aprovechado para cargar contra el Govern de la Generalitat: “Que se implique ya”.