Los partidos catalanes acusan a Albiol de “sembrar odio” y de hacer un “show” con los sintecho en Badalona
Junts reprocha al alcalde del PP que no hay margen para gestionar la inmigración porque su partido frustró el traspaso a la Generalitat
El alcalde de Badalona Xavier García Albiol está en la diana de las críticas de la mayoría de partidos políticos en Cataluña por el desamparo en el que ha dejado a centenares de personas sin techo, tras ser desalojadas la semana pasada de un antiguo instituto de la ciudad. Esquerra Republicana, a través de su portavoz Isaac Albert, ha acusado al alcalde del PP de hacer un “show” con una situación de “miseria”, y le reprocha que su prioridad es terminar sacando “un rédito político” con el desalojo. Albert ha remachado que el proceder de García Albiol es “lamentable”. El PSC también alimenta la idea de que lo que conviene en este caso es una gestión “discreta” y “no buscar rédito mediático”. Los Comuns, por su parte, señalan que el alcalde se ha dedicado a “sembrar el odio y el problema del sinhogarismo a diferentes barrios de la ciudad”.
El desalojo del antiguo instituto B9 ha dibujado una suerte de efecto bumerán para Xavier García Albiol. El alcalde de Badalona presumió públicamente de promover la expulsión de los migrantes, pero sin prever la posibilidad que los sintecho buscarían otros refugios para resguardarse. Combinó la celebración del desahucio con la exención de responsabilidades sobre lo que ocurra a partir de ahora con los residentes: “Pedro Sánchez dice que hemos de acoger a todo el mundo, pues ahora le corresponde a él buscarles una vivienda”, dijo el pasado miércoles. Un grupo de los migrantes subsaharianos expulsados del centro de enseñanza permanecen instalados, desde hace unos días, en Can Bofí Vell, un albergue municipal para personas sin hogar que cerró el año pasado, ya durante el mandato de Albiol.
“El problema no desaparece, cambia de barrio”, ha manifestado la agrupación de Junts en Badalona, al tiempo que ha aprovechado para denunciar que el PP vetó el traspaso de competencias sobre inmigración a la Generalitat.
“Él es muy valiente contra los más desfavorecidos y, en cambio, es incapaz de gestionar los problemas de su propia ciudad”, ha denunciado Aïda Llauradó, portavoz de los Comuns en Badalona, en una comparecencia junto a la coordinadora del partido, Candela López. Han apuntado que se trata de un caso de racismo institucional: “El PP lo que está haciendo en su batalla también contra la extrema derecha es instrumentalizar a los colectivos inmigrantes para generar odio”. Desde ERC, Isaac Albert ha señalado que “no es aceptable esta deshumanización por parte de un alcalde”, y también ha aprovechado para cargar contra el Govern de la Generalitat: “Que se implique ya”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Las curiosidades y las anécdotas del sorteo de la Lotería de Navidad
Homenaje lotero al fallecido Clive Arrindell, ‘el calvo de la Lotería de Navidad’
Génova aprueba una gestora en el PP valenciano presidida por Pérez Llorca
El líder del PSOE no gana ni en su pueblo y Vox supera por primera vez a los socialistas en Badajoz ciudad: “Es desolador”
Lo más visto
- Lotería de Navidad 2025, en directo | 79432, el Gordo de la Lotería de Navidad
- Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
- Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
- Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la lista de números y premios
- Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”