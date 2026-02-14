Musk acusa a Anthropic de odiar a blancos, chinos y heterosexuales tras quedarse atrás en la pelea financiera de la IA

Elon Musk ha endurecido sus guerras contra Anthropic y OpenAI, en un momento de dura pelea financiera en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) en el que su xAI se está quedando por detrás de sus rivales, al menos en la captación de nuevos fondos por parte de los inversores. Las llamadas rondas de financiación son claves en el crecimiento de las empresas disruptivas, ya que todo el dinero recaudado sirve de gasolina para seguir invirtiendo y apostando por el modelo de negocio incipiente. El escenario que acaba de producirse en la batalla de la IA parece no gustar al hombre más rico del mundo. De hecho, su enfado se explica por algo tan sencillo como que el futuro de Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI) y Grok (X), grandes competidores en esta revolución tecnológica, puede estar en manos de los recursos disponibles que sean capaces de atraer cada una de las empresas.

Con este panorama, Anthropic anunció este jueves una ronda de financiación de 30.000 millones de dólares, que valora a la empresa en 380.000 millones, más del doble de los importes alcanzados en la ronda previa, realizada en septiembre pasado, y por encima de las previsiones. La lista de inversores participantes en la operación es casi inacabable, pero incluye grandes nombres globales como GIC, fondos de BlackRock, Blackstone, Fidelity, Goldman Sachs, Jane Street, JP Morgan, Morgan Stanley, Qatar Investment Authority, Sequoia; o incluso las mismas Microsoft y Nvidia.

Pocos minutos después de anunciarse esta operación masiva, Musk contestó a un mensaje de la propia Anthropic al respecto en la red social X, propiedad del propio magnate, con palabras gruesas: “Tu IA odia a los blancos y asiáticos, especialmente a los chinos, heterosexuales y hombres. Esto es misántropo y malvado. Arréglalo. Francamente, no creo que puedas hacer nada para evitar la inevitable ironía de que Anthropic termine siendo Misanthropic. Estabas condenado a este destino cuando elegiste tu nombre. El Nombre del Viento”. En pocas horas, el mensaje superó los 2,1 millones de visualizaciones.

Algunos medios han recordado que Musk ya había criticado a Anthropic días atrás, incluso después de que el mes pasado se conociese que esta start-up había denegado el acceso de xAI a los modelos de Claude.

De momento, xAI está por detrás del apoyo inversor del que disfruta Anthropic. La start-up de Musk cerró a principios de enero una ronda de 20.000 millones de dólares, con una valoración de 230.000 millones. La firma destacó la participación de inversores como Valor Equity, Stepstone Group, Fidelity, Qatar Investment Authority, MGX, Baron Capital, Nvidia y Cisco Investments, entre otros.

Posteriormente, a principios de febrero, Musk anunció una reorganización de su imperio, con la fusión de SpaceX, su empresa de servicios espaciales, y xAI, con una valoración conjunta de 1,25 billones de dólares y en la que xAI se estimaría en unos 250.000 millones. En el anuncio de la transacción, que es un nuevo paso para la salida a Bolsa de SpaceX que se especula que podría ser en junio, Musk afirmó que se creaba el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso con IA, cohetes, internet espacial, y comunicaciones directas a dispositivos móviles.

Eso sí, en la prensa especializada se habla de que esta fusión más bien busca facilitar la financiación de xAI con la caja que genera el negocio de SpaceX, tanto por el lanzamiento de cohetes como por las comunicaciones vía satélite de Starlink, porque la start-up creadora de Grok quema mucha caja, cerca de 1.000 millones de dólares al mes.

Frente a esta estrategia desde el imperio de Musk, Anthropic aprovechó el anuncio de su nueva ronda para defender su crecimiento y su estrategia. La start-up aseguró que sus ingresos por tasa de ejecución actuales ascienden a 14.000 millones de dólares, añadiendo que, en el caso de Claude Code, los ingresos por tasa de ejecución han superado los 2.500 millones.

El otro vértice de la guerra de la IA es OpenAI, de la que fue fundador Elon Musk, quien ahora lanza duras críticas a su CEO, Sam Altman. La creadora de ChatGPT también está en un momento clave para sus finanzas futuras. Con la salida a Bolsa entre sus objetivos, la start-up está negociando una ronda de financiación que podría rondar los 100.000 millones de dólares, la mayor de la historia, con una valoración de la compañía entre 750.000 y 830.000 millones. Las cifras están claramente por encima de las alcanzadas por xAI.

La disputa tiene también una derivada judicial. Musk presentó en 2024 una demanda en los tribunales contra OpenAI y Altman, cuyo juicio está previsto para este mes de marzo. El fundador de Tesla acusa a la start-up de incumplir su misión original de entidad sin ánimo de lucro dedicada a desarrollar una IA segura para la humanidad. En el proceso, incluso, Musk está reclamando una indemnización de hasta 134.000 millones de dólares, al alegar fraude y ganancias iniciales por su donación inicial a OpenAI.