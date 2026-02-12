Anthropic sacude la euforia de la IA con una megarronda de 30.000 millones de dólares que la valora en 380.000 millones

El consejero delegado y cofundador de Anthropic, Dario Amodei, el pasado mes de enero en el Foro Económico Mundial de Davos.

La fuerte demanda ha rebasado las expectativas. Las estimaciones previas a la ronda de financiación apuntaban a que Anthropic iba a captar 20.000 millones

Nueva sacudida en el mundo de la inteligencia artificial (IA). Anthropic, la empresa creadora de la IA Claude que recientemente ha sacudido el panorama del software a nivel mundial, ha anunciado este jueves que ha captado un total de 30.000 millones de dólares en su última ronda de financiación, por encima de las estimaciones previas que apuntaban a 20.000 millones.

La transacción ha estado liderada por D. E. Shaw Ventures, ICONIQ, MGX, GIC y Coatue. El creador del chatbot Claude, rival del ChatGPT de OpenAI, ha quedado valorado en 380.000 millones de dólares, también por encima de las cifras previstas de antemano, que le tasaban en alrededor de 350.000 millones.

Anthropic se ha diferenciado en el sector de la IA al centrar el entrenamiento de sus modelos en la programación y en otros segmentos profesionales como la abogacía, con Claude Code ganando una sólida popularidad entre los desarrolladores.

Otros inversores que han participado en la operación han sido Blackstone, Sequoia y fondos afiliados a BlackRock. Con anterioridad, Nvidia y Microsoft se habían comprometido a participar con una aportación conjunta de 15.000 millones.

Con este movimiento, Anthropic se adelanta a OpenAI, que está negociando una nueva ronda de 100.000 millones de dólares para impulsar su actividad.

Esta estrategia ha ayudado a la empresa a aumentar su base de ingresos: la compañía afirmó que sus ingresos por tasa de ejecución actuales ascienden a 14.000 millones de dólares. Solo en el caso de Claude Code, los ingresos por tasa de ejecución han superado los 2.500 millones, más del doble desde principios de 2026.

Anthropic, respaldada por Alphabet y Amazon, lanzó la semana pasada un nuevo modelo insignia llamado Opus 4.6, intensificando sus esfuerzos para ofrecer herramientas más avanzadas para empresas y particulares. Esta ronda de financiación da muestra del apetito de los grandes inversores por Anthropic. A comienzos del pasado mes de diciembre, trascendió que esta empresa está preparándose para dar el salto a Bolsa con el objetivo de hacerlo antes que OpenAI.