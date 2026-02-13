Apple barre en recompra de acciones a las demás ‘big tech’, impactadas por el compromiso de inversión en IA

Las fuertes inversiones ya comprometidas en las nuevas infraestructuras de inteligencia artificial (IA), más de 600.000 millones de dólares (unos 505.000 millones de euros) en 2026, van a condicionar las estrategias de remuneración al accionista de la mayoría de las big tech. Unas empresas habitualmente muy generosas con sus inversores. Hasta ahora, ya que Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon y Oracle registraron en el cuarto trimestre de 2025 la menor cifra de inversión en recompra de acciones desde 2018, en torno a 12.600 millones de dólares (unos 10.600 millones de euros).

Frente a ese grupo, Apple elevó la recompra de acciones un 4% entre octubre y diciembre, su primer trimestre fiscal, hasta 24.700 millones de dólares, prácticamente el doble que el sumatorio de sus competidoras. Incluso, su CEO, Tim Cook, presumió de la generación de caja y la remuneración a los accionistas de la compañía. La firma elevó su beneficio operativo casi un 19%, superando los 50.800 millones, gracias al tirón de los nuevos modelos del iPhone. Apple cerró el trimestre con 67.000 millones entre liquidez e inversiones financieras negociables.

Las recompras de acciones se han convertido en una herramienta clave de remuneración a los accionistas, con inversiones por encima, en muchos casos, del pago de dividendo. Con estas operaciones, las empresas cuidan de la cotización de sus acciones en Bolsa ya que, al reducirse el número total de títulos, la capitalización se divide entre menos unidades y, por tanto, sube o se amortiguan posibles bajadas.

Así, en este escenario de incertidumbre por la IA, Alphabet recortó la inversión en recompra de acciones un 64% en el cuarto trimestre, hasta 5.499 millones de dólares. En el conjunto del año, la bajada fue del 26%, hasta 45.709 millones, como consecuencia del frenazo en la parte final del ejercicio. La matriz de Google y YouTube, que anunció unos resultados históricos, con unos ingresos, por vez primera, más allá de los 400.000 millones, sacudió al mercado al anunciar unos planes de inversión para este año de entre 175.000 y 185.000 millones, prácticamente el doble que en 2025, para los nuevos proyectos de IA. Alphabet cerró diciembre con una posición de liquidez e inversiones de 126.000 millones.

Meta, por su parte, paró en seco las recompras de acciones en el cuarto trimestre. De hecho, no recompró ningún título. En el tercer trimestre, la matriz de Facebook había recortado estas partidas un 62%, hasta 3.327 millones. La empresa que dirige Mark Zuckerberg anunció una inversión de capital para este año de 125.000 millones, un 73% más, y también por encima de las estimaciones de los analistas. La empresa concluyó el año con una posición de liquidez de 81.000 millones.

En la misma línea, Amazon tampoco recompró ninguna acción en dicho periodo. El gigante estadounidense, de hecho, no ha abordado este tipo operación ya desde hace años para priorizar su estrategia de dirigir la inversión hacia la IA. Amazon anunció un gasto de capital de 200.000 millones de dólares para este año, un 60% más que en 2025, si bien, su consejero delegado, Andy Jassy, anticipó ante los analistas un “sólido retorno a largo plazo de la inversión”. En su caso, la corporación superó los 123.000 millones a final de año entre liquidez e inversiones negociables.

Oracle, finalmente, recompró acciones propias por 109 millones de dólares en su primer semestre fiscal, concluido el 30 de noviembre, una cifra casi testimonial, frente a los casi 900 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. En la última década, la compañía de Larry Ellison ha destinado más de 120.000 millones de dólares a recomprar títulos propios, en una carrera que ha consolidado al magnate como principal accionista, con un 41% del capital. Oracle, que tiene una cartera de contratos de más de 500.000 millones, se enfrenta a la incertidumbre sobre las inversiones comprometidas en IA por parte de clientes como OpenAI.

Dentro de este grupo de grandes corporaciones tecnológicas, y al margen de Apple, sólo Microsoft elevó la inversión en recompra de acciones recientemente. En este caso, un 48% en el trimestre que terminó en diciembre, hasta 7.415 millones de dólares. En la conferencia con analistas que siguió a la presentación de las cuentas, el consejero delegado, Satya Nadella, destacó que Microsoft había devuelto a los accionistas un total de 12.700 millones de dólares en el trimestre, a través de dividendos y recompras de acciones, un 32% más que en el mismo periodo del año anterior.

Las miradas se dirigen ahora a Nvidia, que presentará sus resultados a finales de febrero. El fabricante de chips para IA, líder global en capitalización bursátil, ha estado acelerando las recompras de acciones en los últimos trimestres, en paralelo al fuerte crecimiento de sus ingresos y beneficios. En los nueve primeros meses del ejercicio, que es el último periodo reportado, Nvidia destinó 36.271 millones de dólares a recomprar, un 40% más que en el mismo periodo del año previo y un 427% más que en 2023. Además, su consejero delegado, Jensen Huang, se comprometió a seguir recomprando acciones.