Amazon anuncia que invertirá 200.000 millones de dólares en IA y los inversores la castigan en Bolsa

El grupo fundado por Jeff Bezos cae 10% en las operaciones posteriores al cierre de la sesión pese a que ha mejorado sus resultados financieros un 31%

El gigante del comercio electrónico Amazon padece la fiebre de la inteligencia artificial (IA), que ha llevado a las grandes tecnológicas del planeta a lanzarse a una alocada carrera de inversiones y resultados inciertos. El grupo fundado por Jeff Bezos ha anunciado a los inversores que planea invertir 200.000 millones de dólares en centros de datos, necesarios para desarrollar la IA; microprocesadores para equipar a las colmenas de servidores que entrenan los algoritmos y en plantas de generación de energía para suministrar potencia a esas instalaciones. El fenomenal plan de inversión del grupo con sede en Seattle, un 54% más que lo destinado este año, ha despertado las dudas entre los inversores, que lo castigan en las operaciones bursátiles posteriores al cierre de la jornada con caídas del 10%.

El correctivo se produce a pesar de que la compañía registró un beneficio de 77.670 millones de dólares al cierre de 2025, lo que representa un incremento del 31,1% respecto al ejercicio anterior, según las cuentas presentadas este jueves.

Las dudas llegan porque la dirección planea destinar gran parte de los beneficios a sufragar la descomunal inversión en IA, una tecnología que aún no está resultando tan rentable como para justificar esos desembolsos. La empresa explica a través de una nota que el año pasado destinó 130.000 millones a desarrollar la tecnología del futuro. Los analistas esperaban que las inversiones evolucionarían hasta los 150.000 este año, pero la compañía tira de ambición y eleva la apuesta hasta los 200.000 millones en IA. Será la mayor cantidad invertida en la historia por una sola compañía en un solo año.

“Con una demanda tan fuerte de nuestras ofertas actuales y oportunidades fundamentales como la IA, los chips, la robótica y los satélites de órbita terrestre baja, esperamos invertir alrededor de 200.000 millones de dólares en gastos de capital en Amazon en 2026, y anticipamos un sólido retorno a largo plazo sobre el capital invertido”, señaló el consejero delegado de la compañía, Andy Jassy, a través de un comunicado.

La compañía cerró el año pasado con unos ingresos de 716.924 millones de dólares, lo que representa un aumento del 12,4% respecto a los 637.959 ingresados el año anterior.

La colosal inversión en IA explica los recortes en otras áreas. La compañía anunció hace un par de semanas que cerrará sus tiendas de supermercados y las tiendas de conveniencia que tiene en Estados Unidos al no lograr la rentabilidad deseada. También ha anunciado que despedirá a 16.000 trabajadores, que se suman a las otras 14.000 bajas aprobadas hace tres meses. En total, el grupo ha reducido su plantilla en 30.000 empleados, un 10% menos, en apenas cuatro meses para liberar recursos a su apuesta tecnológica.

“AWS (el negocio en la nube, que concentra las inversiones en IA) está creciendo un 24%, el mayor crecimiento en 13 trimestres; la publicidad crece un 22%, nuestras tiendas experimentan un fuerte crecimiento en Norteamérica e internacionalmente, y nuestro negocio de semiconductores crece a un ritmo de tres dígitos interanual. Este crecimiento se debe a que seguimos innovando a un ritmo acelerado y a que identificamos y resolvemos los problemas de nuestros clientes”, declaró Andy Jassy.

Los gigantes tecnológicos participan en una abrumadora carrera por ver quién invierte más recursos en IA. OpenAI, Microsoft, Google y Meta están sacando la chequera en busca del santo grial: la inteligencia artificial general (AGI, por sus siglas en inglés), una tecnología capaz de pensar por sí misma. Aunque algunos expertos lo ven aún como una quimera difícil de alcanzar a corto plazo.

Amazon está en conversaciones para invertir hasta 50.000 millones de dólares en OpenAI, según avanzó hace unos días The Wall Street Journal. En una estrategia de inversiones y negocios circulares que inquieta a los analistas, que escrutan cualquier vacilación en el sector de la IA ante el creciente riesgo de burbuja.

La empresa matriz de Google, Alphabet, anunció esta semana que prevé invertir hasta 185.000 millones de dólares en IA este año. Meta aseguró que sus gastos de capital podrían casi duplicarse hasta alcanzar los 135.000 millones de dólares. Los ingresos de la unidad de computación en la nube (AWS) de Amazon aumentaron un 24% durante el cuarto trimestre, superando las estimaciones de los analistas de un crecimiento del 21,4%. Jassy afirmó que fue el crecimiento más rápido de AWS en 13 trimestres.

Los gigantes tecnológicos Microsoft, Meta, Alphabet y Amazon ahora representan más del 25% de toda la inversión de capital (capex) realizada por las empresas del S&P 500, según Goldman Sachs.

La ventaja de Amazon es que, al tiempo que trabaja en desarrollar sus propias herramientas de IA, es el líder de la infraestructura en la nube. Gracias a ello, alquila sus centros de datos y servidores a otros desarrolladores que necesitan su potencia computacional para entrenar sus algoritmos. El grupo, cuyo logotipo es una sonrisa, construye y gestiona centros de datos donde alinea cientos de ordenadores equipados con los chips más avanzados del mercado que procesan la información para entrenar a la IA.

La marcha de los otros negocios de Amazon también registraron mejoras respecto al año anterior. El grupo los agrupa por regiones, Norteamérica e Internacional, y en ellos incluye las ventas de su plataforma de comercio electrónico y sus ingresos por suscripción a su site de streaming, producción de películas y videojuegos, que crecen más de un 10%.

El negocio publicitario de la compañía sigue avanzando a buen ritmo. Los ingresos crecieron un 23% interanual, alcanzando los 21.300 millones de dólares durante el trimestre.