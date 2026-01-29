Amazon acelera en la carrera de la inteligencia artificial: planea destinar 50.000 millones de dólares a OpenAI

Amazon, la compañía que nació hace 30 años como una librería online, apuesta todo a la inteligencia artificial. La compañía fundada por Jeff Bezos acaba de anunciar que despedirá 16.000 trabajadores y que cerrará cientos de tiendas de sus supermercados Amazon Fresh y tiendas de conveniencia Amazon Go. Quiere centralizar sus esfuerzos en acelerar en la carrera por la IA, que le está consumiendo ingentes cantidades de recursos. Para ellos, el gigante tecnológico planea invertir en OpenAI, la compañía pionera en el desarrollo de esta tecnología y propietaria de ChatGPT.

El gigante del comercio electrónico mantiene negociaciones con la start-up más valiosa del mundo para invertir hasta 50.000 millones de dólares, según informó este jueves The Wall Street Journal.

Las negociaciones se están produciendo al máximo nivel. El consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, y el máximo responsable de OpenAI, Sam Altman, están en conversaciones para desencallar la operación.

La matriz de ChatGpt necesita más de 100.000 millones de dólares para mantener las inversiones. Necesita los recursos para seguir construyendo decenas de centros de datos, con cientos de computadores que emplean carísimos microprocesadores ultraavanzados para desarrollar los modelos. Y plantas de energía para alimentar todos esos servidores. En ninguna otra revolución industrial en la historia se concentraron tantas inversiones en tan corto periodo de tiempo.

Asimismo, según señaló Bloomberg, Altman también se ha reunido con los principales inversores de Oriente Medio para una ronda de financiación que podría valorar al fabricante de ChatGPT en hasta 830.000 millones de dólares. Por el momento, ninguna de las empresas ha realizado comentarios.

En el sector preocupa las relaciones cruzadas entre todos los protagonistas de la carrera de la IA, con inversiones y alianzas cruzadas, lo que eleva el riesgo de una burbuja tecnológica, que empieza a tener muchos paralelismos con la de principios de los 2000.

En el contexto de su apuesta por hacerse un importante hueco en el mundo de la inteligencia artificial, la compañía de Jeff Bezos anunció el pasado diciembre el lanzamiento, a través de su división Amazon Web Services (AWS), de un nuevo chip de IA que desafiaría a Nvidia, líder actual en este mercado. Poco antes, el gigante tecnológico también dio a conocer otra inversión de hasta 50.000 millones de dólares en la expansión de su capacidad para proporcionar infraestructuras de inteligencia artificial y servicios de computación de alto rendimiento a las entidades gubernamentales estadounidenses.

La noticia se da a conocer justo un día después de que Amazon anunciara que reducirá 16.000 empleos en todo el mundo, en una segunda gran ronda de despidos en los últimos tres meses. El ajuste forma parte de una fuerte reestructuración puesta en marcha por el gigante tecnológico estadounidense, tras la sobre contratación registrada durante los años posteriores a la pandemia y la expansión de la adopción de herramientas de inteligencia artificial. Los despidos afectarían a los trabajadores de Amazon Web Services, comercio minorista, Prime Video y recursos humanos. En su conjunto, la compañía cuenta con cerca de 1,5 millones de empleados en todo el mundo.

Amazon, que presenta la próxima semana sus resultados del cuarto trimestre, anunció también el cierre de sus tiendas físicas de Amazon Fresh y Amazon Go en EE UU para centrar sus esfuerzos en las ventas online y las entregas a domicilio. Esta reorganización supondrá también el despido de cientos de trabajadores de estos establecimientos, si bien el grupo señaló que trabajará en la recolocación de este personal en otros puestos internos.

De cara a las citadas cuentas de 2025, Amazon está cerca de superar los 700.000 millones de dólares de ingresos, lo que supondría un nuevo récord. El grupo fundado por Jeff Bezos registró un volumen de negocio de 503.538 millones entre enero y septiembre, con un crecimiento del 13% en el tercer trimestre. Para el cuarto trimestre, Amazon pronosticó unas ventas entre 206.000 y 213.000 millones, con un crecimiento entre el 10% y el 13%.