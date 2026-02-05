Jeff Bezos ordenó despedir a un tercio de la plantilla de ‘The Washington Post’

No ha sido un ajuste cosmético. El propietario de The Washington Post, el multimillonario Jeff Bezos, ordenó un recorte sustancial de la plantilla del histórico rotativo para tratar de revertir la pérdida de decenas de miles de suscriptores de los últimos años que han llevado a la empresa a registrar abultados números rojos.

Alrededor de un tercio de los empleados (unos 300 periodistas, infógrafos, técnicos de diseño, informáticos y administrativos de una plantilla que ronda los 1.000 trabajadores) recibieron este miércoles un correo electrónico anunciándoles el despido. Inmediatamente, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para los empleados de un periódico que cuenta con 150 años de historia y un largo historial de exclusivas memorables. Decenas de afectados publicaron mensajes en la red social X anunciando su salida.

Los despidos masivos afectan a todas las secciones, pero la dirección aseguró que cerrará el área de deportes, recortará la redacción de local que se encarga de las noticias del área metropolitana de Washington D. C. y alrededores, como Virginia y Maryland; también suprime el suplemento de libros y reduce a la mínima expresión los corresponsales internacionales y los enviados especiales al extranjero.

La jefa de la oficina del Post en Ucrania, Siobhán O’Grady, quien ha cubierto la guerra desde la invasión rusa, anunció a través de las redes sociales que es una de las damnificadas. “Ha sido el honor de mi vida servir como jefe de la oficina del Washington Post en Ucrania”. O’Grady asegura que permanecerá en Kiev buscando cómo seguir contando la guerra: “Durante casi un siglo, los corresponsales extranjeros del Post han estado en primera línea en guerras, pandemias, crisis económicas, levantamientos civiles y mucho más", escribió en X. Y añadió: “Washington nos necesita. El mundo nos necesita”. La red social se llenó de mensajes similares de reporteros que han perdido su trabajo en esta última ronda de despidos.

El fundador de Amazon, que compró el periódico en 2013 por 250 millones a la legendaria familia Graham, asegura que sigue comprometido con la cabecera. “Quiere que el Post sea una institución más grande, relevante y próspera”, dijo el miércoles el editor ejecutivo, Matt Murray, en una entrevista en la CNN.

Reducción de plantilla a la mitad desde la pandemia

Pero lo cierto es que el Post ha reducido su plantilla casi a la mitad desde la pandemia. Hace un par de años ya despidió a 100 empleados. The Post Guild, la plataforma sindical de los trabajadores del rotativo, aseguró a través de una publicación en redes sociales: “Solo en los últimos tres años, la plantilla de The Post se ha reducido en aproximadamente 400 personas (se incluyen los cerca de 300 de esta semana). Continuar eliminando puestos de trabajo solo debilita al periódico, ahuyenta a los lectores y socava la misión de The Post: exigir responsabilidades al poder sin miedo ni favoritismos y proporcionar información crítica a comunidades de toda la región, del país y del mundo".

El anuncio cayó como un jarro de agua fría en la redacción del Post. Un diario fundado en 1877 como un pequeño periódico de cuatro páginas y convertido en los años setenta en una referencia mundial a raíz de la cobertura del caso Watergate, por la cual varios periodistas destaparon un caso de espionaje en la sede del comité nacional del partido demócrata que terminó con la dimisión del entonces presidente Richard Nixon.

Protestas ante la sede del diario 'The Washington Post', este jueves. Allison Robbert (AP)

El ambiente este miércoles era de funeral. Murray, que intentó reducir el alcance de los despidos, convocó el miércoles una reunión por videoconferencia para informar de los recortes. Explicó que la decisión era necesaria para “reiniciar el plan estratégico” y afrontar los cambios tecnológicos que ayuden a recuperar la confianza de los lectores. “No podemos ser todo para todos”, señaló en una breve nota.

Este jueves cientos de personas, muchos trabajadores y lectores del Post, se han manifestado en el centro de Washington para protestar por los despidos y pedir a la propiedad que reconsideren su decisión.

El giro ideológico de la cabecera desde hace un par de años le ha supuesto una gran pérdida de suscriptores. Durante la campaña electoral entre Donald Trump y Kamala Harris, Bezos impidió al periódico publicar un editorial que ya tenían preparado para reclamar el apoyo para la demócrata. Pocas semanas después de la investidura de Trump, Bezos envió una carta a la redacción para anunciarles un cambio en la sección de Opinión: “el Post dará prioridad a las libertades personales y el libre mercado", les comunicó en un giro conservador. La decisión de retirar el editorial de apoyo a Harris le costó la cancelación de más de 250.000 suscripciones.

“Uno de los días más oscuros”

“Es uno de los días más oscuros en la historia de una de las mayores organizaciones de noticias del mundo”, aseguró Martin Baron, quien dirigió el rotativo entre 2013 y 2021, durante los primeros años de Bezos como propietario. Fueron años florecientes para el diario, durante los cuales logró 11 premios Pulitzer y alcanzó el récord de casi 3,5 millones de suscriptores. En esos años, que coincidieron con el primer mandato de Trump, el Post se erigió como uno de los medios con un mayor escrutinio sobre las políticas del republicano, soportando extremas presiones de la Casa Blanca.

Aunque ha seguido publicando artículos críticos contra la Administración Trump y exclusivas, destacan aquellas sobre los recortes y despidos del Departamento de Eficiencia del Gasto (DOGE) que el mandatario republicano encomendó a Elon Musk y los despidos de miles de funcionarios federales, la línea editorial se ha vuelto más conservadora.

Bezos que llegó como el salvador del negocio, prometiendo recursos financieros para mantener la independencia del proyecto, lleva meses tratando de acercarse al entorno de Trump. Amazon, la gran empresa de distribución online que fundó, ha producido el documental sobre Melania, la primera dama, con un presupuesto total de 75 millones de dólares, una cantidad desmesurada para este tipo de producciones. El ejecutivo se ha convertido en un habitual en los actos protocolarios de la familia Trump, con quien mantiene una buena relación.

A pesar del ambiente fúnebre en la redacción, los despidos no fueron una sorpresa. El rumor llevaba meses recorriendo las plantas que ocupa la cabecera en el imponente edificio situado en Franklin Park, a unas pocas manzanas de la Casa Blanca. Cuando la dirección del periódico anunció hace unas semanas que anulaba la expedición de la sección de deportes a los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, comenzaron las habladurías. Pocos días después, la dirección reculó y decidió enviar un equipo reducido a los campeonatos, que se celebran en Milán. Las noticias que llegaban a la sala de redacción alcanzaban a los corresponsales, que no dudaron en remitir una carta a Bezos pidiéndole que reconsiderara la idea.

Finalmente, el 4 de febrero de 2026 a las 10.00 de la mañana, el editor ejecutivo, Matt Murray, comunicó lo que era un secreto a voces.