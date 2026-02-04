El ‘Washington Post’ inicia una oleada de despidos que afectará a las áreas de deportes, internacional y local

The Washington Post, uno de los principales diarios estadounidenses, ha anunciado este miércoles una ronda generalizada de despidos. Los recortes supondrán la supresión de la sección de deportes y la reducción de las coberturas internacionales, con una disminución de los corresponsales internacionales y los enviados especiales a otros países.

El consejero delegado del rotativo, Matt Murray, anunció los recortes a través de una videoconferencia con el personal, según AP. Murray comunicó a los trabajadores que recibirían correos electrónicos informándoles si seguían en su puesto o, por el contrario, eran despedidos.

La compañía no precisó el número total de despidos. Pero sí explicó que se verán afectadas numerosas secciones. El plan consiste en poner el acento en la información Política y Nacional. Así como impulsar el contenido de Negocios y Salud.

Murray anunció el cierre de la sección de Deportes, aunque algunos de sus periodistas se reubicarán en la sección de Reportajes que mantendrá la información sobre la cultura deportiva. Además de la sección de deportes, también se suprimirá la de libros.

El departamento local del área de Washington D. C. sufrirá una reestructuración para aligerar costes, informó Murray al personal. El ejecutivo admitió que el plan de ajuste supondrá un golpe para el sistema de noticias de un periódico conocido por sus grandes exclusivas, como las del Watergate o los Papeles del Pentágono sobre la guerra de Vietnam, en los años sesenta.

The Washington Post fue fundado en 1877. Sus inicios fueron complicados hasta que Eugene Meyer, un acaudalado financiero lo compró en 1933. Desde entonces permaneció en las manos de la familia Graham, el apellido de su yerno e hija, hasta que en 2013 fue adquirido por el magnate tecnológico Jeff Bezos, fundador de Amazon, por 250 millones de dólares.

La redacción llevaba varias semanas esperando los despidos desde que la dirección decidió retirar la cobertura para los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia. Tras hacerse público, la dirección reconsideró la decisión y decidió enviar un equipo más reducido de lo habitual en este tipo de coberturas.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]