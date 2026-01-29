Resaca de los resultados: Microsoft se hunde en Bolsa por las sombras de la IA y Meta se dispara

La creadora de Windows se deja más de 300.000 millones de dólares en capitalización bursátil

Las acciones de Microsoft sufren este jueves su mayor desplome en casi seis años tras reportar en su segundo trimestre fiscal un gasto récord y una desaceleración en el crecimiento de las ventas en la nube. Un escenario que ha ampliado la preocupación de los inversores de que las inversiones de la compañía en las nuevas infraestructuras de inteligencia artificial (IA) podrían tardar más de lo esperado en dar sus frutos.

Así, los títulos se dejan, por momentos, más de un 12%, evaporándose más de 300.000 millones de dólares de su capitalización bursátil, en su mayor caída desde marzo de 2020, en plena crisis de la pandemia de la Covid-19.

Microsoft señaló que el capex (inversiones en activos a largo plazo) en su segundo trimestre fiscal se disparó un 66%, hasta 37.500 millones de dólares, por encima de las previsiones de los analistas.

Los inversores temen también una ralentización del avance de Azure, la división de cloud, que elevó sus ingresos un 38% entre octubre y diciembre.

Loa ingresos de Microsoft subieron un 17% hasta 81.300 millones de dólares durante el trimestre, por encima de las previsiones del mercado, mientras que los beneficios ascendieron a 5,16 dólares por acción. La cifra de ingresos netos se vio impulsada por las ganancias derivadas de la inversión de Microsoft en OpenAI, que elevó las ganancias por acción en 1,02 dólares.

El valor de los compromisos de los clientes que Microsoft espera materializar en ventas en los próximos años se duplicó con creces respecto al año anterior, principalmente como resultado de un nuevo acuerdo de 250.000 millones de dólares con OpenAI. En este sentido, la start-up representó el 45% de la cartera de pedidos de Microsoft, que se situó en 625.000 millones de dólares a finales de diciembre.

Frente al desplome de Microsoft, Meta está registrando fuertes subidas en Bolsa, por momentos, por encima del 11%. La matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp anunció unas previsiones de ingresos muy por encima de lo esperado, compensando el impacto de un mayor gasto relacionado con las infraestructuras de IA.

La compañía prevé unos ingresos entre 53.500 y 56.00 millones de dólares en el primer trimestre, por encima de las estimaciones del mercado de 51.270 millones. La forma comunicó unas previsiones de capex para el conjunto del año entre 115.000 y 135.000 millones, también por encima de los 110.620 millones previstos por el mercado.

En el cuarto trimestre, Meta alcanzó unos ingresos de 59.890 millones de dólares, por encima de las previsiones del mercado de 58.420 millones.

En este escenario, firmas como Stifel, Morgan Stanley y JP Morgan elevaron sus recomendaciones y precios objetivos sobre las acciones de Meta. Según los analistas de JP Morgan, la empresa ha mostrado una “importante aceleración de la IA, de los ingresos y de los gastos”.